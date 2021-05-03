Глава Минтруда Чехии: Будущему правительству придется сдвинуть пенсионный возраст

В интервью Seznam Zprávy Юречка заявил, что правительство представит пенсионную реформу к концу следующего года. О необходимости реформы говорят уже несколько десятилетий, но до сих пор политическое представительство не смогло договориться о ее форме.
Министр утверждает, что даже если решение о повышении пенсионного возраста не примет действующий кабинет министров, рано или поздно это нужно будет сделать.
«Мы не сможем избежать этого шага в будущем. Пенсионный дефицит начнет увеличиваться после 2032–2033 годов. Поэтому нет необходимости перемещать возрастную границу в 2024 году. Примерно в 2030 году это будет абсолютно необходимо. Следующее правительство этого не избежит», — сказал министр.
Для того чтобы пенсионной системе хватало финансирования, должны измениться ее параметры, чего можно достигнуть либо за счет резкого сокращения пенсий, либо за счет обеспечения новых доходов.
С января следующего года пенсии должны увеличиться на 825 крон, при этом, по оценкам министерства, средняя пенсия в январе 2023 года составит примерно 19 500 крон.
Источник: novinky.cz
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