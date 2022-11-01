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Опрос: каждый третий чех планирует взять кредит для покрытия расходов на электроэнергию

Опрос: каждый третий чех планирует взять кредит для покрытия расходов на электроэнергию

Партнер рубрики:
Kochy
07 ноября
09:12
588
Отношение чехов к кредитам с годами не изменилось, в настоящее время о возможности взять кредит думают около трети жителей республики. Каждый четвертый из них давно рассчитывает на кредит, и почти трое из десяти таким образом пытаются компенсировать увеличившиеся расходы на энергию или подорожавшие продукты питания.

Опрос: каждый третий чех планирует взять кредит для покрытия расходов на электроэнергию

Согласно опросу, проведенному агентством Ipsos для mBank, примерно две пятых чехов не нуждаются в кредите, менее трети отказываются брать в долг, а еще примерно треть планируют взять кредит. Всего было опрошено 1 500 человек. 

Примерно у четверти респондентов есть конкретная долгосрочная цель, ради которой они планируют влезть в долги. Примерно столько же респондентов возьмут кредит в ближайшие дни или недели, хотя не планировали этого. 

Как показали результаты опроса, растущие цены на энергоносители и другие товары, которые существенно отражаются на семейных бюджетах, меняют приоритеты чешских домохозяйств. По сравнению с предыдущими годами назначение кредитов существенно меняется. 

«Группа чехов, которым осенью или зимой придется брать взаймы на что-то незапланированное, чаще всего будет использовать эти деньги для оплаты счетов за электричество и газ (44%), для обычных повседневных нужд (22%), а в последнее время также для инвестиций в изменения в использовании энергии: замену котла, установку солнечных батарей или тепловых насосов (15%). Те, кто планирует кредит на более длительный срок, чаще всего инвестируют в реконструкцию (29%)», — уточнила Катерина Весела из mBank. 

Около 13% из тех, кто рассматривает кредит, планируют консолидировать свои кредиты и, если есть такая возможность, увеличить их сумму. 

Более двух пятых сравнивают кредитные предложения от разных банков. Менее четверти доверяют своему основному банку, каждый восьмой тоже свяжется со своим банком, но обязательно рассмотрит кредитные продукты конкурентов. 

Опрос показал, что респонденты чувствительны к ценовым параметрам в следующем порядке: проценты, годовые сборы, общая сумма, которую они будут платить, и сумма рассрочки. 

Около трети опрошенных также положительно относятся к страхованию неплатежеспособности, а 20% чехов никогда бы не оформили такую страховку.

Источник: novinky.cz

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