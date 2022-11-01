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В Чехии к 2050 году удвоится число людей старше 65 лет

В Чехии к 2050 году удвоится число людей старше 65 лет

Партнер рубрики:
Kochy
07 ноября
11:56
269
Работники по уходу и сотрудники социальных служб относятся к числу малооплачиваемых, но потребность в них постоянно растет по мере старения населения.

В Чехии к 2050 году удвоится число людей старше 65 лет

«В первой половине XXI века при всех вариантах демографического развития количество людей в возрасте 65 лет и старше примерно удвоится с сегодняшней одной шестой до одной трети населения. Пик численности пожилых людей должен прийтись на конец 50-х годов на уровне 3,2 млн человек против нынешних 1,8 млн человек. На протяжении второй половины XXI века пожилых людей в Чешской Республике будет в 2,5 раза больше, чем детей», — утверждает группа авторов из Департамента демографической статистики Чешского статистического управления. 

За последние девять лет средний возраст населения увеличился во всех регионах. Меньше всего он вырос в Праге (на 0,4 года), где на конец 2021 года он составлял 42,3 года. «В отличие от 2012 года, когда жители Праги были еще старше по возрасту, сегодня население столицы является вторым самым молодым населением среди регионов», — говорит Ян Билик из отдела демографической статистики. 

На протяжении последнего десятилетия в Среднечешском крае было самое молодое население (41,5 года в 2021 году). В Злинском, Краловеградецком и Карловарском краях самый высокий средний возраст жителей (43,6 года), а в Карловарском крае он увеличился больше всех регионов с конца 2012 года (на 2,4 года). 

По данным портала прогнозирования рынка труда Kompas, который находится в ведении Министерства труда и социальных дел, в сфере здравоохранения и социальной защиты в 2011 году было занято менее 333 000 человек, в 2015 году уже более 350 000, и в 2020 году почти 390 000. За девять лет прирост составил почти 60 000 человек. 

Ожидается, что эти сферы потребуют еще больше работников: расчеты показывают, что всего за три года их общее количество превысит 405 000 человек.

Источник: novinky.cz

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