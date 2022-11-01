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Сбережения чехов тают: половина населения едва сводит концы с концами

Сбережения чехов тают: половина населения едва сводит концы с концами

Партнер рубрики:
Kochy
07 ноября
19:36
1062
Менее половины чешских домохозяйств могут покрывать расходы из своей обычной зарплаты. Треть чехов уже тратят свои сбережения. Если они и берут взаймы, то чаще всего у родственников или друзей, следует из опроса Home Credit для SZ Byznys.

Сбережения чехов тают: половина населения едва сводит концы с концами

Сбережения чехов тают после пандемии коронавируса. В то время как в эпоху ковида и закрытых магазинов вклады людей в банках увеличились до общей суммы, превышающей 3 трлн крон, в этом году из-за рекордно дорогой энергии и роста инфляции тенденция изменилась. Домохозяйства беднеют, и в ближайшие месяцы Чешская Республика столкнется с ухудшением экономической ситуации. 

Согласно данным исследования STEM/MARK для Home Credit, только 14% домохозяйств смогли накопить больше, чем в предыдущем году. 36% ничего не накопили. У 33% в этом году сократились сбережения, а 17% заявили, что их семейные сбережения упали практически до нуля. 

В то же время рекомендуемая сумма, которую людям следует иметь в качестве финансового обеспечения, в три-шесть раз превышает необходимые ежемесячные расходы. Эта сумма недостижима для многих домохозяйств в сегодняшней ситуации. 

«Любая сумма сбережений — это хорошо. Также важно привыкнуть каждый месяц откладывать какую-то часть своего дохода, даже минимальную», — советует Мирослав Зборовски из Home Credit. 

Регулярные ежемесячные расходы увеличились для большинства чехов. Самые большие суммы они тратят на жилье, еду и лекарства. Финансовая подушка слабеет в основном из-за цен на энергоносители, несмотря на государственную помощь. Например, 47% домохозяйств говорят, что их расходы увеличились значительно, а 38% — что немного. 

Менее половины чешских домохозяйств могут покрывать ежемесячные расходы за счет своей обычной зарплаты. 30% вынуждены тратить сбережения, 19% существенно ограничивают некоторые расходы. Около 13% нашли другую работу, а 6% решают ситуацию за счет кредитов.

«К сожалению, рост доходов отстает от высокой инфляции. Реальные доходы упадут в этом году больше всего за последние десятилетия. По оценкам развития инфляции и роста номинальных доходов, в этом году чехи должны потерять почти десятую часть своей покупательной способности. Поэтому домохозяйства не могут покупать на свои доходы то, к чему они привыкли», — резюмирует текущую ситуацию Йиржи Тылечек, аналитик XTB. 

Люди, которым приходится занимать на растущие расходы, чаще всего берут кредит у семьи, друзей или на работе (72%). Четверть обратилась в небанковские финансовые организации, 22% взяли кредит в банке. 

Две трети людей опасаются, что нынешняя ситуация, когда цены значительно растут, создаст у них проблемы с погашением кредитов. Согласно недавнему опросу Home Credit, 41% несколько обеспокоен этим, 24% очень обеспокоены. Почти 6% домохозяйств признаются, что уже столкнулись с проблемами с погашением кредита, напротив, менее 30% не испытывают никаких проблем или опасений. 

Эксперты рекомендуют тем, кто оказался в затруднительном положении и находится под угрозой неплатежеспособности, в первую очередь признать проблему и связаться с кредитором как можно быстрее, желательно до установленного срока. Большинство кредитных компаний предлагают возможность согласования индивидуального графика погашения, сокращения выплат или их отсрочки. 

Онлайн-опрос выборки из 506 человек в возрасте от 18 до 64 лет по всей Чешской Республике был проведен в середине октября. 

Источник: seznamzpravy.cz



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