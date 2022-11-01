Самая крупная сделка на банковском рынке Чехии: Česká spořitelna выкупит кредиты Sberbank CZ за 41 миллиард крон

​Česká spořitelna подписала соглашение о принятии кредитного портфеля обанкротившегося банка Sberbank CZ на 41,05 млрд крон. Номинальная стоимость портфеля составляет 47 миллиардов крон. Эта сделка беспрецедентна для чешского банковского дела.

Спустя восемь месяцев после краха финансового учреждения Sberbank CZ был подписан контракт на получение пакета его здоровых кредитов. Их купит Česká spořitelna за 41,05 миллиарда крон. Номинальная стоимость портфеля составляет 47 миллиардов крон. Такой крупной сделки в банковской сфере Чехии не было со времен приватизации. Информацию о сделке предоставила арбитражный управляющий Sberbank CZ Йиржина Лужова.

«Подписание договора о будущем контракте с Česká spořitelna является отличной новостью для всех кредитных клиентов и кредиторов Sberbank CZ. Банкротство Sberbank CZ является одним из крупнейших в истории Чешской Республики, как с точки зрения финансового объема, так и с точки зрения количества кредиторов, поэтому я очень рада, что нам удалось добиться такого выдающегося результата за очень короткое время», — прокомментировала Лужова.

Подписанный контракт еще должен быть одобрен Чешским национальным банком и Управлением по защите экономической конкуренции. Завершение сделки возможно при условии предоставления еще одного исключения из санкционного списка США за использование электронных банковских систем. Срок действия текущего истекает 12 декабря.

Крупнейшим кредитором Сбербанка является Государственная система гарантий финансового рынка. Эта организация выплачивала компенсации мелким клиентам Sberbank C, у которых в банке были вклады на сумму до 100 000 евро. Покупная цена, уплаченная Česká spořitelna, гарантирует, что система вкладов погасит весь иск в размере 27 миллиардов крон. Физические лица и малые и средние компании также получат 100% дебиторской задолженности. Третья группа кредиторов, в которую входят муниципалитеты, регионы и крупные компании, должна получить более 90% требований. Именно муниципалитеты и регионы часто выражали свое недовольство процессом банкротства Sberbank CZ.

В случае успешного урегулирования сделки с Česká spořitelna кредиторы могут рассчитывать на первые деньги во второй половине 2023 года. Однако все дело еще может осложниться юридическими спорами, вызванными недовольными кредиторами.

«Успешное завершение всей продажи в первой половине 2023 года предполагает, что процесс продажи не будет оспорен ни одним кредитором Sberbank CZ. Каждый такой спор сильно угрожает и отсрочивает дату начала выплат всем кредиторам», — добавила арбитражный управляющий Лужова.

В начале 2023 года арбитражный управляющий планирует предложить остальную часть кредитного портфеля и другие активы Sberbank CZ, которые не являются частью договора с Česká spořitelna, другим банкам и небанковским компаниям.

Сразу после начала войны в Украине 24 февраля люди в Чехии начали массово забирать деньги из Sberbank CZ. На следующий день банк закрыл филиалы в стране и больше их не открывал. Впоследствии банк лишился банковской лицензии. Сбербанк России находится под международными санкциями.

Источник: seznamzpravy.cz

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