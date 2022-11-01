Самая крупная сделка на банковском рынке Чехии: Česká spořitelna выкупит кредиты Sberbank CZ за 41 млрд крон

Česká spořitelna подписала соглашение о выкупе кредитного портфеля обанкротившегося банка Sberbank CZ за 41,05 млрд крон. Номинальная стоимость портфеля составляет 47 млрд крон. Эта сделка беспрецедентна для чешского банковского сектора.

Через восемь месяцев после краха Sberbank CZ был подписан контракт на получение пакета его здоровых кредитов. Их купит Česká spořitelna за 41,05 млрд крон. Номинальная стоимость портфеля составляет 47 млрд крон. Такой крупной сделки в банковской сфере Чехии не было со времен приватизации. Информацию о сделке предоставила арбитражный управляющий Sberbank CZ Йиржина Лужова.

«Подписание договора о будущем контракте с Česká spořitelna — отличная новость для всех кредитных клиентов и кредиторов Sberbank CZ. Банкротство Sberbank CZ стало одним из крупнейших в истории Чешской Республики как с точки зрения финансового объема, так и с точки зрения количества кредиторов, поэтому я очень рада, что нам удалось добиться такого выдающегося результата за очень короткое время», — прокомментировала Лужова.

Подписанный контракт еще должен быть одобрен Чешским национальным банком и Управлением по защите экономической конкуренции. Завершение сделки возможно при условии предоставления еще одного исключения из санкционного списка США для использования электронных банковских систем. Срок действия текущего исключения истекает 12 декабря.

Крупнейшим кредитором Сбербанка является Государственная система гарантий финансового рынка. Эта организация выплачивала компенсации мелким клиентам Sberbank CZ, у которых в банке хранились вклады на сумму до 100 000 евро. Покупная цена, уплаченная Česká spořitelna, гарантирует, что система вкладов погасит весь иск в размере 27 млрд крон. Физические лица и малые и средние компании также получат 100% дебиторской задолженности. Третья группа кредиторов, в которую входят муниципалитеты, регионы и крупные компании, должна получить более 90% требований. Именно муниципалитеты и регионы выражали недовольство процессом банкротства Sberbank CZ.

В случае успешного урегулирования сделки с Česká spořitelna кредиторы могут рассчитывать на первые деньги во второй половине 2023 года. Однако дело может осложниться юридическими спорами, вызванными недовольными кредиторами.

«Успешное завершение всей продажи в первой половине 2023 года предполагает, что процесс продажи не будет оспорен ни одним кредитором Sberbank CZ. Каждый такой спор способен сильно отсрочить дату начала выплат всем кредиторам», — добавила арбитражный управляющий.

В начале 2023 года Лужова планирует предложить остальную часть кредитного портфеля и другие активы Sberbank CZ, которые не являются частью договора с Česká spořitelna, другим банкам и небанковским компаниям.

Сразу после начала войны в Украине 24 февраля чешские клиенты начали массово забирать деньги из Sberbank CZ. На следующий день банк закрыл филиалы в стране и больше их не открывал. Впоследствии банк лишился лицензии. Сбербанк России находится под международными санкциями.

Источник: seznamzpravy.cz

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