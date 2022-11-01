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PRE поднимет цены на электроэнергию и газ до потолка, установленного правительством Чехии

PRE поднимет цены на электроэнергию и газ до потолка, установленного правительством Чехии

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Kochy
08 ноября
13:23
810
Pražská energetika (PRE) повысит цены на электроэнергию и газ с января следующего года. Большинство клиентов будут платить по ценам, установленным государством, поэтому средней пражской семье придется платить в месяц на несколько сотен крон больше, чем сейчас.

PRE поднимет цены на электроэнергию и газ до потолка, установленного правительством Чехии

При этом компания унифицирует цены на электрическую энергию: не будет высокого и низкого тарифа, разница останется только в плате за дистрибуцию.

Группа PRE с более чем 820 000 точек потребления является третьим по величине поставщиком электроэнергии в Чешской Республике. Со следующего года другие поставщики в Чешской Республике также планируют поднять цену.

В октябре правительство установило предельные цены, а именно 6 000 крон за один мегаватт-час (МВтч) электроэнергии, включая НДС, и 3 000 крон за один МВтч газа. К этому нужно прибавить комиссионные сборы поставщика электроэнергии. Премьер-министр Петр Фиала тогда заявил, что расходы на эту меру составят около 130 млрд крон.

По данным PRE, среднестатистическое домохозяйство в Праге, использующее единый тариф на потребление электроэнергии, при котором семьи не топят электричеством и не нагревают воду в бойлере, должно платить около 1 400 крон в месяц после ограничения, введенного правительством, с учетом всех комиссий. По сравнению с нынешними тарифами PRE это примерно на 300 крон больше.

Это затрагивает примерно три четверти клиентов PRE. С другой стороны, для некоторых ежемесячные авансы будут немного снижены. В этом случае изменения цен не будут применяться к клиентам, у которых в договоре установлены фиксированные цены на электроэнергию.

Таким образом, стоимость энергии для конечных потребителей будет значительно ниже реальных рыночных цен на газ и электричество на оптовом рынке.

Согласно действующему прейскуранту базового тарифа PRE, в следующем году они будут составлять 10 799 крон за МВтч, включая НДС, для электроэнергии и 5 263 кроны за МВтч газа. Однако потребители будут платить не больше установленного потолка цен, а суммы сверх потолка должно оплачивать государство.

В последующие дни PRE проинформирует своих клиентов о корректировке цен на энергию письмом или по электронной почте, а затем отправит им новый размер авансовых платежей.

Компания также указала, что ее клиенты могут подписаться на программу, мотивирующую их экономить энергию, до середины ноября.

По словам пресс-секретаря PRE Карела Ханзелки, домохозяйства, которые зимой сократят потребление электроэнергии на 10%, получат на свой клиентский счет 1 500 крон. На сегодняшний день, по его словам, 24 000 домохозяйств подписались на участие в программе.

Источник: novinky.cz

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