Чехи стали тратить больше, но на этих двух вещах они экономят

Продажи в сфере услуг в Чешской Республике выросли на 6,9% в годовом исчислении в третьем квартале этого года. Этот показатель растет уже шесть кварталов подряд. Во всех основных секторах услуг, кроме гостиничного бизнеса и общественного питания, зафиксирован рост продаж.

Чешское статистическое управление (ČSÚ) объявило о росте продаж в сфере услуг, которые увеличились на 6,9% в годовом исчислении в третьем квартале этого года. У туристических агентств и офисов дела пошли хорошо, их продажи выросли почти в два раза. Во всех основных отраслях, кроме гостиничной сферы и общественного питания, зафиксирован рост.

Однако рост продаж был менее значительным по сравнению с первым и вторым кварталами этого года. В первом квартале, согласно уточненным данным управления, продажи услуг выросли на 13,1% в годовом исчислении, а во втором — на 12,1%. «В деятельности, относящейся к сфере размещения, общественного питания и гостеприимства, в третьем квартале произошло снижение по сравнению с прошлым годом на 5,9%», — сказал Томаш Харак, руководитель отдела поддержки данных статистики торговли. В основном это связано с падением продаж в сфере общепита и гостиничного бизнеса.

По сравнению с прошлым годом продажи в сфере общественного питания в третьем квартале снизились на 10,8%, а в сфере размещения, наоборот, выросли на 8,8%. Туристические агентства заявили об увеличении продаж на 95,6%. Значительно выросли продажи на воздушном транспорте, на 80,9%.

В прошлом году поездки, проживание и организация массовых мероприятий были сильно ограничены мерами из-за пандемии covid-19. Тем не менее годовой рост продаж туристических агентств значительно замедлился в третьем квартале, так как в первом и втором кварталах года они выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

В сфере транспортировки и хранения продажи за третий квартал выросли на 12,8% по сравнению с прошлым годом. Помимо воздушного транспорта, также показали рост водный транспорт — на 16,8%, наземный и трубопроводный транспорт — на 6,9%. В складской и вспомогательной деятельности на транспорте продажи выросли на 15,4%, и незначительно, на 0,6%, в почтовой и курьерской деятельности. В операциях с недвижимостью продажи выросли на 3,8% в годовом исчислении.

В административной и вспомогательной деятельности, в которую также включены туристические агентства, продажи выросли в общей сложности на 17,8%. Административная, офисная и другая вспомогательная деятельность для бизнеса выросла на 6,8%, а деятельность, связанная со строительством и благоустройством территории, — на 4,7%. Однако, например, в аренде и оперативном лизинге продажи стагнировали, а у агентств по трудоустройству даже упали на 12,8%.

В информационно-коммуникационной деятельности продажи в целом выросли на 3,1%, а в самой кино- и музыкальной индустрии они упали на 25,2%. На 23,1% произошло снижение производства программ и вещания. Таким образом, рост сектора в основном был обусловлен деятельностью в области информационных технологий, где продажи выросли на 7,6%. Информационная деятельность, включая обработку данных, веб-порталы и хостинг, также улучшила показатели на 6,1%, а телекоммуникационная деятельность — на 3,5%.

В профессиональной, научной и технической деятельности продажи выросли на 2,3%. Например, юридическая и бухгалтерская деятельность подросла на 6,7%, а рекламные агентства и исследования рынка, напротив, снизили продажи на 13,1%.

Источник: seznamzpravy.cz

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