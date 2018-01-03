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Чистая прибыль крупнейшей чешской энергетической компании ČEZ увеличилась в восемь раз. Будет ли ČEZ платить налог на сверхприбыль?

Чистая прибыль крупнейшей чешской энергетической компании ČEZ увеличилась в восемь раз. Будет ли ČEZ платить налог на сверхприбыль?

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Kochy
10 ноября
08:45
102
Чистая прибыль группы ČEZ за три квартала этого года выросла до 52,3 млрд крон, тогда как в прошлом году за тот же период этот показатель составлял всего 6,7 млрд крон. По данным компании, увеличение прибыли по сравнению с прошлым годом на 88% обусловлено колоссальным ростом цен на сырье на оптовых рынках, рекордной прибылью от торговли товарами на внешних рынках и высокой эксплуатационной надежностью электростанций.

Чистая прибыль крупнейшей чешской энергетической компании ČEZ увеличилась в восемь раз. Будет ли ČEZ платить налог на сверхприбыль?

За весь этот год компания ожидает прибыль в размере от 65 млрд до 75 млрд крон. Об этом компания сообщила сегодня на своем сайте. ČEZ — крупнейшая энергетическая компания страны. Его мажоритарным акционером является государство, которому через Министерство финансов принадлежит примерно 70% акций.

Операционная прибыль группы (EBITDA) составила 89,3 млрд крон. Беспрецедентный рост EBITDA производственного сегмента был снижен за счет ухудшения экономических результатов в сфере продаж, на которые негативно повлиял рост цен на сырьевые товары. EBITDA компании ČEZ Prodej, которая поставляет электроэнергию и газ конечным потребителям в Чешской Республике, упала на полмиллиарда крон по сравнению с прошлым годом. «Причина — экстремальный рост закупочных цен на газ и электроэнергию в 2022 году, который был частично нивелирован временными сезонными эффектами», — говорят в компании.

Операционная выручка CEZ Group за первые три квартала этого года достигла 211,1 млрд крон. Это 35% выше в годовом исчислении.

«Текущий прогноз прибыли на весь год указывает на рекордные дивиденды для акционеров. В случае, если дивиденд будет установлен на верхнем пределе интервала применимой дивидендной политики, между акционерами будет распределено от 52 до 60 миллиардов крон», — сказал Даниэль Бенеш, председатель совета директоров и главный исполнительный директор ČEZ. Для государства как мажоритарного акционера это будет означать доход от 36 до 42 миллиардов крон.

ČEZ входит в число компаний, в отношении которых правительство хочет ввести налог на сверхприбыль, который предназначен для покрытия чрезвычайных расходов в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Налог будет применяться со следующего года до 2025 года. В случае одобрения парламентом на группу ČEZ также повлияет введение потолка рыночных доходов от производства электроэнергии. Производители энергии должны выплачивать государству 90% дохода сверх установленного потолка цен.

Источник: seznamzpravy.cz

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