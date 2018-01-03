ČEZ увеличит цены на электроэнергию на 60 процентов сразу после объявления о рекордной прибыли

​Полугосударственная энергетическая компания ČEZ повысит цены на электроэнергию с начала следующего года. В среднем клиенты по наиболее распространенным тарифам будут платить около 300 крон в месяц. Повышение цены не распространяется на клиентов, цена которых зафиксирована в договоре.

Платежи за газ останутся прежними, так как клиенты с бессрочными контрактами уже платят по предельной цене, сообщил представитель компании Роман Газдик.

Имея около 2,7 миллионов клиентов, ČEZ является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чешской Республике. Например, Pražská energetika уже объявила о повышении цен на электроэнергию со следующего года, а E.ON и другие поставщики также готовятся к этому. Ожидается, что для большинства домохозяйств цены будут находиться на уровне потолка цен, установленного государством.

В октябре правительство установило указанные предельные цены, а именно 6000 крон за один мегаватт-час (МВтч) электроэнергии, включая НДС, и 3000 крон за один МВтч газа. К этому нужно добавить комиссионные сборы. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил тогда, что расходы на эту меру составят около 130 миллиардов крон.

В этом году, в отличие от некоторых других поставщиков, электроэнергия ČEZ еще не меняла прайс-листы по договорам без фиксации, которые есть примерно у половины клиентов компании. «Обычно мы меняем прайс-листы на этот продукт в конце года. Поскольку нам уже пришлось покупать электроэнергию для продукта на неопределенный срок в следующем году по более высоким ценам, чем в этом году, с начала года прейскуранты также будут выше», — сказал Газдик.

Он сказал, что авансовые платежи у некоторых новых клиентов будут сокращены, поскольку они уже платят более высокие цены, чем установленный правительством потолок.

Цены для конечных потребителей будут значительно ниже реальных рыночных цен, которые основаны на цене обоих товаров на оптовом рынке. По словам Газдика, благодаря потолку обычное домашнее хозяйство сэкономит около 40% по сравнению с рыночными ценами на электроэнергию.

«Сейчас мы начинаем рассылать клиентам письма и электронные письма, чтобы информировать их о том, что с января на них будут распространяться ценовые ограничения. Мы сообщаем об этом всем заблаговременно, чтобы наши клиенты как можно скорее получили важную информацию. Людям не нужно ничего делать, чтобы использовать потолок цен, он применяется автоматически», — отметил Газдик. В течение декабря компания начнет рассылать клиентам предложения о новых достижениях.

Другие поставщики энергии также готовят новые прайс-листы на следующий год. На этой неделе Pražská energetika также объявила о повышении цен на электроэнергию и газ, при этом большинство потребителей также будут платить по установленным государством ценам.

ČEZ сообщила в четверг, что чистая прибыль компании за три квартала этого года выросла до 52,3 млрд крон с 6,7 млрд крон за тот же период год назад. За весь этот год компания ожидает прибыль в размере от 65 до 75 миллиардов крон. ČEZ входит в число компаний, в отношении которых правительство хочет ввести налог на сверхприбыль, который предназначен для покрытия чрезвычайных расходов в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Так называемый налог на непредвиденную прибыль будет применяться со следующего года до 2025 года.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день