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ČEZ увеличит цены на электроэнергию на 60% сразу после объявления о рекордной прибыли

ČEZ увеличит цены на электроэнергию на 60% сразу после объявления о рекордной прибыли

Партнер рубрики:
Kochy
10 ноября
18:10
752
Полугосударственная энергетическая компания ČEZ повысит цены на электроэнергию с начала следующего года. В среднем клиенты с наиболее распространенными тарифами будут платить на 300 крон в месяц больше. Повышение цены не распространится на клиентов с зафиксированными ценами.

ČEZ увеличит цены на электроэнергию на 60% сразу после объявления о рекордной прибыли

Платежи за газ останутся прежними, так как клиенты с бессрочными контрактами уже платят предельную цену, сообщил представитель компании Роман Газдик.

С 2,7 млн клиентов ČEZ является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чешской Республике. Ранее Pražská energetika уже объявила о повышении цен на электроэнергию со следующего года, E.ON и другие поставщики также готовятся к этому. Ожидается, что для большинства домохозяйств цены будут находиться на уровне потолка, установленного государством.

В октябре правительство установило указанные предельные цены, а именно 6 000 крон за один мегаватт-час (МВтч) электроэнергии, включая НДС, и 3 000 крон за один МВтч газа. К этому нужно добавить комиссионные сборы. Премьер-министр Петр Фиала тогда заявил, что расходы на эту меру составят около 130 млрд крон.

В этом году, в отличие от некоторых других поставщиков, ČEZ еще не меняла расценки по договорам без фиксации, которые заключены примерно у половины клиентов компании. «Обычно мы меняем расценки на этот продукт в конце года. Поскольку нам уже пришлось закупать электроэнергию для продукта на неопределенный срок в следующем году по более высоким ценам, чем в этом, с начала года цены для клиентов тоже повысятся», — сказал Газдик.

Он сказал, что авансовые платежи у некоторых новых клиентов будут сокращены, поскольку они уже платят больше, чем предполагает установленный правительством потолок.

Цены для конечных потребителей будут значительно ниже рыночных. По словам Газдика, благодаря потолку цен обычное домашнее хозяйство сэкономит около 40% по сравнению с рыночными ценами на электроэнергию.

«Сейчас мы начинаем рассылать клиентам бумажные и электронные письма, чтобы информировать их о том, что с января на них будут распространяться ценовые ограничения. Мы сообщаем об этом заблаговременно, чтобы наши клиенты как можно скорее получили важную информацию. Людям не нужно ничего делать, чтобы использовать потолок цен, он применяется автоматически», — отметил Газдик. В течение декабря компания начнет рассылать клиентам письма с новыми авансовыми платежами.

Другие поставщики энергии также готовят новые расценки на следующий год. На этой неделе Pražská energetika объявила о повышении цен на электроэнергию и газ, при этом большинство потребителей будут платить по установленным государством ценам. 

ČEZ сообщила в четверг, что чистая прибыль компании за три квартала этого года выросла до 52,3 млрд крон с 6,7 млрд крон за тот же период год назад. За весь этот год компания ожидает прибыль в размере от 65 до 75 млрд крон. ČEZ входит в число компаний, в отношении которых правительство готовится ввести налог на сверхприбыль, предназначенный для покрытия чрезвычайных расходов в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Так называемый налог на непредвиденную прибыль будет применяться с 2023 до 2025 года.

Источник: novinky.cz

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