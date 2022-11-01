Опрос: в следующем году в Чехии 57% компаний планируют увольнять сотрудников

Предприятия чешской промышленности будут сокращать работников, поскольку не могут конкурировать из-за слабой поддержки со стороны государства. Это следует из опроса, проведенного Ассоциацией экспортеров среди ее членов.

Недостаточная государственная поддержка компаний с высокими ценами на энергоносители, согласно опросу Ассоциации экспортеров, коренным образом снизит конкурентоспособность чешской промышленности. Почти девять из десяти из них предпочли бы фиксирование цен на энергоносители в качестве государственной помощи. Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Отто Данек на сегодняшнем Экспортном форуме в Млады Буке в Трутновске. По его словам, сейчас отрасль переживает самый сложный период в современной истории и начала подавать сигнал бедствия.

«Только 14% процентов компаний намерены нанять сотрудников, а 29% еще пока не решили», — сказал Данек. Опрос также показал, что 50% компаний ожидают снижения продаж в 2023 году.

По словам Данека, ряд компаний сократил производство из-за роста цен на энергоносители, например, стекольные заводы, металлурги, фарфоровые заводы, хлебопекарни, производители продуктов питания. Нынешнюю государственную помощь крупным компаниям со штатом более 250 человек он охарактеризовал как маргинальную. «Для крупных компаний предусмотрено 30 миллиардов крон, но только для Třinecké železárny нужно пять миллиардов крон», – сказал он, добавив, что в других странах поддержка компаний гораздо более масштабна.

В качестве примера он привел поддержку Германией стабилизации цен на энергоносители в размере до 200 миллиардов евро (почти 5 триллионов крон) или поддержку в Польше предприятий на сумму 250 миллиардов крон. «Большинство стран ЕС очень существенно помогают особенно крупным компаниям. Это приводит к серьезному дисбалансу, и Чешская Республика теряет свою конкурентоспособность в то время, когда спрос остывает», - сказал Данек.

Согласно опросу, 86% компаний предпочли бы фиксирование цен на энергоносители в качестве государственной помощи. При этом у 43% респондентов зафиксированы цены на электроэнергию и газ на 2023 год. «Более 40% компаний уже наблюдают годовой рост расходов на электроэнергию более чем на 100%», — сказал Данек.

Источник: seznamzpravy.cz