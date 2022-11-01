Продажа кредитов Sberbank CZ осложняется санкциями и недовольными кредиторами

Крупнейшая на рынке Чехии сделка по продаже кредитов Sberbank CZ на 41 млрд крон может быть осложнена судебными исками недовольных кредиторов и американскими санкциями. Арбитражный управляющий призвала кредиторов отозвать иски.

Затруднения вызывают переговоры в США об очередном освобождении от антироссийских санкций, которым подлежат лицензии на использование банковского программного обеспечения Сбербанка. Второй риск — судебные иски некоторых недовольных кредиторов.

Арбитражный управляющий Sberbank CZ Йиржина Лужова написала кредиторам в связи с указанными рисками: «Если продажа кредитного портфеля не будет завершена по заявленной цене, заявленной Česká spořitelna, необходимо будет возобновить переговоры с потенциальными инвесторами, момент продажи будет отложен, и, судя по указаниям сообщества инвесторов, весьма вероятно, что цена будет значительно ниже». Ее письмо опубликовано в реестре неплатежеспособности.

При текущем сценарии кредиторы смогут получить первые деньги от Sberbank CZ во втором квартале 2023 года.

Риском для продажи кредитов являются апелляции части клиентов на результаты собрания кредиторов. Другая опасность может возникнуть в результате судебных исков против продажи кредитного портфеля.

На собрании кредиторов Sberbank CZ его результаты обжаловали в основном мэрии городов и муниципалитетов. По закону они относятся к третьей группе кредиторов наряду с крупными предприятиями, требования которых будут удовлетворены только в последнюю очередь и не на 100%. Тем не менее цена покупки, предлагаемая Česká spořitelna, гарантирует, что этой третьей группе будет возмещено более 90% дебиторской задолженности.

«В частности, настоящим прошу кредиторов, подавших обращение на собрании кредиторов, не предъявлять исков против согласованной продажи кредитного портфеля, так как они могут помешать удовлетворению не только вашего требования, но и требований остальных кредиторов», — пишет арбитражный управляющий Sberbank CZ.

Еще один подводный камень для быстрого сценария продажи кредитов чешского Сбербанка — американские санкции. Конечным владельцем Группы Сбербанк выступает Российская Федерация. При этом Sberbank CZ не подпадает под антироссийские санкции, а вот российская компания — подпадает. Американские санкции распространяются на лицензии на программное обеспечение, используемое банком.

Американский офис OFAC уже предоставил Sberbank CZ одно освобождение от санкций. Оно действует до 12 декабря. Без этого банк не смог бы использовать свои банковские системы.

«Мы обратимся в OFAC за выдачей новой лицензии, чтобы мы могли урегулировать сделку с Česká spořitelna. У нас нет гарантии, что лицензия будет предоставлена. Однако в связи со значительным прогрессом в производстве по делу о неплатежеспособности мы надеемся, что OFAC выдаст лицензию», — сказала Лужова. Однако неопределенность будет сохраняться до последнего момента. О следующем освобождении от санкций станет известно только в середине декабря.

И последнее, но не менее важное: сделка с Česká spořitelna должна быть одобрена Чешским национальным банком и Управлением по защите экономической конкуренции.

Источник: seznamzpravy.cz

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