В третьем квартале 80% проверенных интернет-магазинов в Чехии нарушили закон

Около 80% интернет-магазинов, проверенных Чешской торговой инспекцией (ČOI) в третьем квартале 2022 года, нарушили закон. С начала июля по конец сентября инспекторы провели 177 проверок, которые были сосредоточены на предложении и продаже товаров в Интернете. Недостатки были обнаружены в 142 случаях, сообщило ведомство в пресс-релизе.

«Проверки подтвердили, что в третьем квартале 2022 года сохранились недостатки, особенно в предоставлении информации о реализуемой продукции. В некоторых случаях торговцы прибегали к недобросовестной деловой практике. Чешская торговая инспекция будет последовательно фокусироваться на сегменте интернет-торговли, проверки продолжатся», — сказал директор ČOI Ян Штепанек.

Проверяют тех, на кого есть жалобы

Выявленный процент нарушений не отражает реальный уровень электронной коммерции в Чешской Республике, поскольку проверки в основном нацелены на торговцев, в отношении которых зарегистрированы жалобы потребителей или есть обоснованные подозрения, что законы могут быть нарушены, отметил представитель инспекции.

В третьем квартале было выписано 192 штрафа для онлайн-предпринимателей на общую сумму 3,2 млн крон. Самый высокий штраф был наложен инспекторами на компанию Kovonástroje. Через сайт www.kovonastroje.cz она среди прочего продавала респираторы FFP2/KN95, модель 9052A, которые по закону не могут продаваться на внутреннем рынке, потому что не снабжены знаком соответствия CE. Штраф в размере 300 000 крон также учитывает другие выявленные нарушения правовых норм.

Второй по величине штраф, а именно 250 000 крон, инспекция наложила на компанию Finalty Target Media, управляющую сайтом mollio.cz. По мнению инспекции, компания не информировала потребителей четко и однозначно о том, что всего лишь выступает посредником в реализации товаров, где продавец является третьим лицом. Товары поставлялись из стран, не входящих в ЕС, обычно из Китая. «Таким образом, компания вводила потребителей в заблуждение», — заявили в инспекции.

Источник: novinky.cz