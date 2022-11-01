В Чехии семь человек и компания привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на 100 миллионов крон

​Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью совместно с другими подразделениями начали уголовное преследование за налоговые преступления в отношении семи человек и одной компании, которые в том числе оказывали ИТ-услуги чешским министерствам.

По версии следствия, компания, название которой полиция не уточнила, имела высокие доходы от оказания ИТ-услуг, в первую очередь для органов государственной власти — конкретно, например, Минюста или Минфина.

В период с 2019 по 2022 год компания включала «фиктивные счета-фактуры» в свои налоговые декларации, тем самым уменьшая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Ущерб составил 100 миллионов крон.

Деньги переводились владельцу компании, а оттуда на банковские счета других компаний, которыми он владел, или через предполагаемые “компании-поставщики”. По заключению детективов, владелец компании затем тратил деньги на предметы роскоши или услуги для себя и своей семьи.

Среди прочего, у него были конфискованы роскошные автомобили, такие как Aston Martin и Ferrari, стоимостью около 30 миллионов крон, недвижимость, а также часы стоимостью около 10 миллионов.

По данным полиции, владельцу компании инкриминируются преступления по уклонению от уплаты налогов, сборов и приравненных к ним обязательных платежей, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Другие обвиняемые, в основном сотрудники компании, должны были помогать владельцу компании в преступной деятельности и прикрывать его. В случае вынесения окончательного приговора обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет. Полиция задержала двух человек. Дело находится под надзором Генеральной прокуратуры Праги.

Источник: seznamzpravy.cz