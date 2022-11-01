В Чехии семь человек и компания привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на 100 млн крон

​Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью совместно с другими подразделениями начали уголовное преследование за налоговые преступления в отношении семи человек и одной компании, которые в том числе оказывали IT-услуги чешским министерствам.

По версии следствия, компания, название которой полиция не уточнила, имела высокие доходы от оказания IT-услуг, в первую очередь органам государственной власти, включая Минюст или Минфин.

В период с 2019 по 2022 год компания включала фиктивные счета-фактуры в свои налоговые декларации, тем самым уменьшая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Ущерб составил 100 млн крон.

Деньги переводились владельцу компании, а оттуда на банковские счета других компаний, которыми он владел. По заключению детективов, владелец фирмы затем тратил деньги на предметы роскоши и услуги для себя и своей семьи.

Среди прочего, у него были конфискованы роскошные автомобили Aston Martin и Ferrari стоимостью около 30 млн крон, недвижимость, а также часы стоимостью около 10 млн крон.

Владельцу компании инкриминируются преступления по уклонению от уплаты налогов, сборов и приравненных к ним обязательных платежей, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Другие обвиняемые, в основном сотрудники компании, помогали начальнику фирмы в преступной деятельности и прикрывали его. Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет. Полиция задержала двух человек. Дело находится под надзором Генеральной прокуратуры Праги.

Источник: seznamzpravy.cz