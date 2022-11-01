В Чехии интерес к субсидиям на фотоэлектрические системы и тепловые насосы в этом году рекордно высок

Интерес к субсидиям на тепловые насосы и фотоэлектрические системы в 2022 году в Чехии рекордно высок в связи с энергетическим кризисом и высокими ценами. Государство выплатило по ним более 2,5 млрд крон за первые три квартала года, что на полтора миллиарда больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с прошлым годом количество заявок, которые государство получило в этом году, увеличилось на сотни процентов.

Это следует из данных Государственного экологического фонда (SFŽP), курирующего программы субсидирования. По мнению экспертов, субсидии за весь этот год увеличатся в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Деньги распределяются из программы «Новые зеленые сбережения». В этом году SFŽP зарегистрировала до конца сентября 35 621 заявку на субсидию для фотовольтаики. Это на 300% больше, чем в прошлом году. В 2022 году заявки на субсидии на тепловые насосы подал 12 001 человек, что на 275% больше, чем в 2021-м.

При этом сумма выплат также увеличивается. В то время как за весь 2021 год на тепловые насосы было выделено 119 млн крон, а на фотоэлектрические системы — около 869 млн крон в рамках обеих программ субсидирования, за первые три квартала этого года сумма субсидий, выплаченных за тепловые насосы, составляет 553 млн крон, а за фотоэлектрические системы — 1,95 млрд крон.

«Главная мотивация — стремление к независимости и экономии. Люди больше думают о предстоящих расходах и предпочитают инвестировать в будущее, а не вкладывать средства на свой счет, где их съедает инфляция», — рассказала Маркета Хрболкова из компании Schlieger, которая предоставляет решения для тепловых насосов и фотоэлектрических систем.

По ее словам, с декабря по февраль можно ожидать снижения количества установок фотоэлектрических панелей и тепловых насосов из-за климатических условий. «Однако административная подготовка проектов будет в этот период тем более интенсивной. С нашей точки зрения, интерес к новым формам энергосбережения сохранится и в 2023 году», — добавила Хрболкова.

Источник: ceskenoviny.cz

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