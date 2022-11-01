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Raiffeisenbank в Чехии перевел клиентов Equa bank в свою банковскую систему

Raiffeisenbank в Чехии перевел клиентов Equa bank в свою банковскую систему

Партнер рубрики:
Kochy
14 ноября
15:20
136
Интернет- и мобильный банкинг Equa bank окончательно прекратил свое существование и объединился с банкингом Raiffeisenbank. В выходные Raiffeisenbank перевел всех клиентов Equa на свои системы. Банк сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, что столкнулся с наплывом клиентов.

Raiffeisenbank в Чехии перевел клиентов Equa bank в свою банковскую систему

С 14 ноября все финансы клиентов Equa bank находятся исключительно в интернет-банкинге Raiffeisenbank, который необходимо активировать. Весь процесс управляется мастером активации, который запускается, когда клиент пытается войти в приложение Equa bank.

Интеграция двух банкингов в один завершила процесс, начавшийся в прошлом году, когда группа Raiffeisenbank International (RBI) объявила о покупке 100% акций банка Equa у фонда AnaCap Financial Partners.

Помимо нового банкинга, для клиентов Equa Bank мало что изменится. Например, номер счета остается прежним, меняется только код банка.

«С 14 ноября 2022 года и исходный код банка 6100, и новый код 5500 будут действовать одновременно в течение 6 месяцев. Этого времени хватит для внесения любых изменений, с чем мы также поможем. Мы автоматически перенаправим все платежи и прямые списания», — говорится на сайте Raiffeisenbank.

Пока неясно, прошла ли интеграция успешно и без серьезных проблем. Банк сообщил в своем аккаунте в Facebook в понедельник, 14 ноября, об огромном количестве запросов на клиентскую линию и попросил клиентов проявить терпение. «В настоящее время мы обрабатываем большое количество телефонных звонков от клиентов из Equa bank. Загляните на наш сайт, где вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы», — добавили в Raiffeisenbank.

Комментарии под постом в Facebook разнятся. Одни сообщают, что переход на новую банковскую систему прошел гладко, другие говорят, что у них возникли проблемы. Некоторые жалуются на большую разницу между мобильными банкингами Equa и Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank предоставляет банковские услуги в Чешской Республике с 1993 года, а количество его клиентов в мае этого года превысило 820 000 человек. У Equa Bank было более полумиллиона клиентов.

Источник: novinky.cz



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