Продажи пива в Чехии постепенно возрастают. Пивовары предвкушают праздничный бум

После двух «неурожайных» лет продажи пива медленно возвращаются к прежним показателям, общий умеренный рост обусловлен популярностью разливного пива. Однако пивовары все еще борются с высокими ценами на энергоносители, нехваткой квалифицированной рабочей силы и стремительно растущей инфляцией, что делает другие ресурсы более дорогими. Переживания предпринимателей усиливается неясными условиями поддержки крупных потребителей энергии, к которым относится значительная часть производителей пива и солода.

В период с января по конец сентября 2022 года продажи разливного пива в ресторанах выросли на 32%, а продажи пива в рознице снизились на 4%. Общий объем продаж был тогда почти на 6% выше, но все еще не достиг доковидных показателей.

«Пока что этот год для пивоварен оказался успешным, особенно с точки зрения продаж разливного пива в ресторанах и пабах, цифры выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом», — говорит Мартина Ференцова, исполнительный директор Чешской Ассоциация пивоварен и солодовен (ČSPS). «Однако, если мы рассмотрим ситуацию подробнее, то поймем, что большая часть роста происходит за счет снижения розничных продаж разливного пива. После двух лет ковида в этом году некоторые из наших клиентов вернулись в пабы. Тем не менее мы по-прежнему на 12% ниже уровня 2019 года по продажам разливного пива».

Что касается энергозатрат, то у трети компаний за первое полугодие текущего года они выросли более чем на 100 %, у 40% — в пределах 50–100 %, а у остальных — менее чем на 50%.

Во второй половине текущего года подавляющее большинство компаний (86%) ожидают дальнейшего роста энергозатрат, лишь 13% полагают, что они останутся на текущем уровне.

Почти половина (47%) пивоваренных заводов и солодовен ожидают ухудшения развития своей экономики во втором полугодии, а 40% ожидают такого же развития, как и в первом полугодии.

Что касается трудностей, к которым готовятся пивоваренные заводы в ближайшие 12 месяцев, то 87% компаний обеспокоены ростом цен на энергоносители, 60% — физической доступностью энергии.

Существует также риск нехватки основного сырья для производства пива, то есть хмеля и солода.

«Производство пива и солода является одним из энергоемких секторов, и обеспечение газом и электричеством по доступным ценам имеет решающее значение для пивоварен и солодовен в предстоящий период. Вот почему мы с нетерпением ждем утверждения окончательной формы поддержки крупных потребителей энергии, — объясняет Ференцова. — В то же время мы хотим вести интенсивные переговоры с правительством и соответствующими министерствами, чтобы увеличить поддержку инвестиций, ведущих к снижению зависимости сектора от традиционных источников энергии. Пивоваренные заводы давно стремятся к углеродной нейтральности за счет снижения энергоемкости производства и перехода на альтернативные источники энергии. Однако в текущей ситуации этот переход необходимо ускорить, в чем могут существенно помочь европейские и чешские программы субсидирования».





Источник: prazska.drbna.cz

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