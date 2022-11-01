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Индекс благосостояния: экономика Чехии — на девятом месте среди лучших стран Евросоюза

Индекс благосостояния: экономика Чехии — на девятом месте среди лучших стран Евросоюза

Партнер рубрики:
Kochy
15 ноября
14:00
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​Новый индекс благосостояния Чехии сравнивает качество жизни и благосостояние Чешской Республики с другими странами ЕС. Оцениваемые области включают не только макроэкономические темы, но и качество образования, здравоохранения или окружающей среды.

Индекс благосостояния: экономика Чехии — на девятом месте среди лучших стран Евросоюза

Помимо макроэкономических данных, индекс благосостояния рассматривает ряд других важных аспектов и ищет пути улучшения условий жизни людей и предприятий в Чешской Республике, объясняет Томаш Одстрчил, аналитик портала журналистики данных Evropa v datech. Исследование является совместным проектом портала и Česká spořitelna.

Индекс строится на десяти основных принципах: состояние экономики Чехии, качество рынка труда, уровень инфраструктуры, качество деловой среды, качество образования и исследований, финансовое здоровье населения, уровень жилья, здоровье и безопасность населения, состояние окружающей среды и уровень солидарности в обществе.

В рамках каждого тематического компонента аналитики отслеживают примерно десять показателей на основе общедоступных источников данных (Eurostat, OECD и др.) или документов, предоставленных группой данных и анализа Česká spořitelna. Затем индивидуальные результаты оцениваются как рейтинг государств. Страна с наибольшим количеством «штрафных баллов» затем помещается в конец рейтинга, а рейтинг с наименьшим баллом означает лучший результат.

Чешская экономика занимает девятое место в Европе по индексу благосостояния. Страна преуспевает в диверсификации производства, но дальнейшее продвижение в рейтинге сдерживается главным образом достижением низкой добавленной стоимости в производстве.

Хотя по экономической сложности чешская экономика занимает второе место в ЕС, высокая степень диверсификации повышает устойчивость экономики к потрясениям. Однако эта сила чешской экономики не приводит к высокой добавленной стоимости или национальному доходу. С другой стороны, Чехия занимает третье место по этим двум показателям.

Поэтому Чешской Республике необходимо инвестировать в области, которые увеличат долю добавленной стоимости в производстве. Само производство имеет относительно низкую маржу, особенно если оно является частью цепочки поставок.

Экономический уровень, измеряемый ВВП на душу населения, в Чехии выше, чем в Италии, Испании или Португалии, и страна лишь немного отстает от Великобритании. «Это отличный результат экономических преобразований 90-х годов. Однако с 2008 года темпы достижения желаемого немецкого уровня значительно замедлились. Мы рискуем попасть в ловушку экономики со средним уровнем дохода. Чешская экономика начала выходить за пределы своих возможностей из-за недостаточного инвестирования рынка труда и структуры экономики», — говорит Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.

Чехия вошла в тройку европейских стран с самым высоким уровнем инвестиций по отношению к ВВП. 26,3% произведенного здесь продукта инвестируется обратно в экономику. Больше инвестируют только в Венгрии, где результат на полпроцента выше, чем в Чехии, и в Ирландии. 

Уровень инфляции в Чехии в прошлом году составил 3,3%, более высоких значений в ЕС достигли только венгры и поляки. Причиной роста стал, среди прочего, рост цен на топливо, энергоносители, а также, конечно же, производство автомобилей, ограниченное ковидом.

«Однако инфляция в Чехии уже была выше целевого уровня еще до коронавируса. И это при экономическом росте всего около 3%. Перегрев чешской экономики, даже при относительно низком росте ВВП, показывает, что экономика достигает своего производственного потенциала значительно раньше, чем в прошлом. Например, до 2008 года рост составлял около 5%», — говорит Навратил.

Первое место в новом Индексе благосостояния занимает Швеция, за ней следуют Германия и Дания. Чешская Республика занимает девятое место, что делает ее лучшим местом по сравнению с другими странами бывшего Восточного блока. Кипр, Польша и Греция имеют наименее здоровую экономику в Европейском Союзе.

Источник: seznamzpravy.cz



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