Интернет-магазины в Чехии будут штрафовать за фальшивые отзывы

При совершении покупок в Интернете покупатели часто принимают решения, основываясь на оценке товаров и услуг интернет-магазина. Но они понятия не имеют, действительно ли отзывы оставили клиенты, а не отдел маркетинга. Это должно измениться в новом году, когда вступит в силу поправка к закону о защите прав потребителей.

«Продавец не обязан публиковать какие-либо отзывы. Если он публикует их, то должен убедиться, что они заслуживают доверия. Также будет запрещено публиковать ложные отзывы потребителей или искажать отзывы в социальных сетях», — сообщила Милуше Трефанцова из Министерства промышленности и торговли, которое внесло поправку.

«Такие действия будут считаться вводящими в заблуждение, то есть запрещенными и подлежащими штрафу в размере до 5 млн крон», — добавила Трефанцова.

Это изменение приветствует Ассоциация защиты прав потребителей (SOS). По словам ее представителей, интернет-магазинам будет несложно проверять отзывы.

Однако, по словам Яна Ветышки, директора Ассоциации электронной коммерции, закон скорее обязывает не автоматически проверять отзывы, оставленные покупателями на сайте, а информировать, проверяются ли они, и если да, то как.

SOS и представители потребительского журнала dTest оспаривают эту интерпретацию. По их словам, проверка отзывов будет не опцией, а обязанностью интернет-магазина.

«Публикация непроверенных отзывов не запрещена, но необходимо четко указать, что отзывы непроверенные», — уточнил пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Йиржи Фрёлих.

Инспекция уже сейчас проверяет фиктивные отзывы. Она узнает о них в основном из сообщений потребителей и штрафует магазины за недобросовестную деловую практику.

Компания Lunzo получила самый большой штраф для интернет-магазинов в этом году, он составил 750 000 крон. По словам Фрёлиха, компания неоднократно удаляла негативные отзывы пользователей, которые жаловались, что заплатили, а товар не пришел. Когда инспектор ČOI решил выступить в роли потребителя, его отзыв с одной звездой был исправлен на пять звезд.

Поправка, основанная на европейских правилах, уже одобрена депутатами и сенаторами и ожидает только подписи президента.

Источник: novinky.cz