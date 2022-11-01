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Опрос: до конца года 39% компаний в Чехии хотят повысить заработную плату работникам

Опрос: до конца года 39% компаний в Чехии хотят повысить заработную плату работникам

Партнер рубрики:
Kochy
17 ноября
10:24
400
​39% чешских компаний хотят повысить заработную плату к концу года. Наоборот, 7% фирм не будут увеличивать зарплату сотрудникам ни в этом, ни в следующем году. Это выяснила консалтинговая компания RSM в ходе опроса 191 чешской компании.

Опрос: до конца года 39% компаний в Чехии хотят повысить заработную плату работникам

Чаще всего, в 14% случаев, компании повышают заработную плату на 5–10%, а каждая десятая фирма — на 2–5%%. Есть и компании, для которых не проблема повысить заработную плату более чем на 10%. Каждая девятая из ста компаний планирует это сделать — особенно те, кто занимается развитием автомобильной промышленности, торговлей предметами роскоши, в некоторых случаях консалтингом, маркетингом и рекламой.

При этом 61% компаний отказался от повышения заработной платы в любой форме в этом году. В основном это предприятия сферы автомобилестроения, транспорта, логистики и услуг в целом, то есть компании, которым сейчас крайне важно стабилизировать свой бизнес в связи с ростом цен на энергоносители, снижением продаж в некоторых секторах и прерыванием цепочек поставок.

«Удивительно, что даже в последнем квартале почти 40% компаний прибавляют определенные суммы к зарплатам своих сотрудникам и не ждут начала следующего года. Мы предполагаем, что это следствие осенней валоризации зарплат госслужащих», — сказала управляющий партнер RSM в Чешской Республике и Словакии Моника Маречкова.

Более половины компаний, которые планируют повысить заработную плату в этом году, сделают это на основе индивидуальных договоренностей с отдельными работниками. Тем не менее довольно много компаний, 38%, планируют общую валоризацию. Некоторые из них даже заявляют, что поднимут заработную плату намного выше среднего показателя в 5%.

«Сами собственники более сдержаны в увеличении расходов на персонал. Компании предпочли бы пойти по пути оптимизации льгот и замедления роста заработной платы», — отметила Маречкова.

В отношении дальнейшего повышения заработной платы в следующем году сохраняется оптимизм. Но есть и компании, которые были вынуждены заморозить рост заработной платы: седьмая часть предприятий не планирует повышать заработную плату в следующем году даже в индивидуальном порядке.

«Психологическая граница, которую компании не хотят переступать, — это десятипроцентное повышение зарплаты», — сказала Маречкова. Она напомнила, что инфляция в Чехии составляет более 15%. 

Источник: ceskenoviny.cz

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