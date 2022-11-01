Опрос: до конца года 39 процентов компаний в Чехии хотят повысить заработную плату работникам

​39% чешских компаний все еще хотят повысить заработную плату к концу года. Наоборот, 7% фирм не будут увеличивать зарплату сотрудникам ни в этом, ни в следующем году. Это выяснила консалтинговая компания RSM в ходе опроса 191 чешской компании.

Чаще всего, в 14% случаев, компании повышают заработную плату на 5-10%, а каждая десятая фирма — на 2-5% процентов. Есть и компании, для которых не проблема повысить заработную плату более чем на 10%. Каждая девятая из ста компаний планирует это сделать — особенно те, кто занимается развитием автомобильной промышленности, торговлей предметами роскоши, отчасти еще и консалтингом, маркетингом и рекламой.

Остальные 61% компаний заявили, что прекратили повышение заработной платы в любой форме в этом году. С этим согласны представители компаний, работающих в сфере автомобилестроения, транспорта или логистики и услуг в целом, т.е. компаний, которым сейчас крайне важно стабилизировать свой бизнес в связи с ростом цен на энергоносители, снижением продаж в некоторых секторах и прерывание цепочек поставок.

«Удивительно, что даже в последнем квартале почти 40% компаний прибавляют определенные суммы к зарплатам своих сотрудникам и не ждут начала следующего года. Мы предполагаем, что это следствие осенней валоризации зарплат госслужащих, которая « изменили правила за этот период», — сказала управляющий партнер RSM в Чешской Республике и Словакии Моника Маречкова.

Более половины компаний, которые планируют повысить заработную плату в этом году, сделают это на основе индивидуальных договоренностей с отдельными работниками. Тем не менее, есть также удивительно большое количество компаний, которые все еще планируют общую валоризацию в этом году. Это 38% всех компаний. Некоторые из них даже заявляют, что поднимут заработную плату намного выше средней, т. е. выше 5%.

«Сами собственники более сдержаны в увеличении расходов на персонал. Компании предпочли бы пойти по пути оптимизации льгот и замедления роста заработной платы. слуги. Это имеет эффект домино на рынке», — отметила Маречкова.

По-прежнему сохраняется оптимизм в отношении дальнейшего повышения заработной платы в следующем году. Но есть и компании, которые были вынуждены заморозить рост заработной платы. Таким образом, седьмая часть компаний не планирует повышать заработную плату в следующем году даже в индивидуальном порядке.

«Похоже, психологическая граница, которую компании не хотят переступать, — это десятипроцентное повышение заработной платы», — сказала Маречкова. Она напомнила, что инфляция в Чехии составляет более 15%.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день