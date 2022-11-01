В Чехии утвержден новый налог на прибыль, он принесет государству десятки миллиардов крон

18 ноября депутаты чешского парламента одобрили введение потолка дохода при производстве электроэнергии, который поможет финансировать государственную помощь при высоких ценах на энергоносители. Налог будет применяться к электроэнергии, произведенной с 1 декабря 2022 года.
80 присутствующих депутатов от коалиции проголосовали за то, чтобы утвердить обязанность производителей энергии выплачивать часть сверхдоходов. Оппозиционное движение ANO и парламентский клуб SPD при финальном голосовании воздержались. Однако поправка к закону об энергетике еще будет обсуждаться в Сенате, после чего ее должен подписать президент.
Ограничение сверхприбыли основано на постановлении Европейской комиссии. Согласно поправке к Закону об энергетике, производители будут выплачивать государству 90% дохода сверх установленного порога.
Европейская комиссия установила рекомендуемое значение потолка на уровне 180 евро (4 380 крон) за МВтч. Однако отдельные государства-члены могут сами определять размер потолка. Значение должно варьироваться в зависимости от отдельных источников производства.
«Мы ожидаем возврата примерно 80 млрд крон за счет этих сборов», — заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в нижней палате.
Если бы закон не был принят в предложенной правительством форме, автоматически применялось бы европейское регулирование с потолком в 180 евро за мегаватт-час независимо от источника производства. По словам Сикелы, это могло бы привести к отключению некоторых источников энергии.
В государственную казну также должны поступить 100 млрд крон, которые правительство хочет собрать в качестве налога на исключительную прибыль энергетических, нефтяных и горнодобывающих компаний и банков.
Источник: seznamzpravy.cz