Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
В Чехии утвержден новый налог на прибыль, он принесет государству десятки миллиардов крон

В Чехии утвержден новый налог на прибыль, он принесет государству десятки миллиардов крон

Партнер рубрики:
Kochy
18 ноября
16:23
267
Палата депутатов Чехии утвердила законопроект, который может дать государству дополнительно 80 млрд крон на помощь с энергией домохозяйствам и компаниям. Производители энергии должны будут платить новый налог за превышение доходов от продажи электроэнергии.

В Чехии утвержден новый налог на прибыль, он принесет государству десятки миллиардов крон

18 ноября депутаты чешского парламента одобрили введение потолка дохода при производстве электроэнергии, который поможет финансировать государственную помощь при высоких ценах на энергоносители. Налог будет применяться к электроэнергии, произведенной с 1 декабря 2022 года.

80 присутствующих депутатов от коалиции проголосовали за то, чтобы утвердить обязанность производителей энергии выплачивать часть сверхдоходов. Оппозиционное движение ANO и парламентский клуб SPD при финальном голосовании воздержались. Однако поправка к закону об энергетике еще будет обсуждаться в Сенате, после чего ее должен подписать президент.

Ограничение сверхприбыли основано на постановлении Европейской комиссии. Согласно поправке к Закону об энергетике, производители будут выплачивать государству 90% дохода сверх установленного порога. 

Европейская комиссия установила рекомендуемое значение потолка на уровне 180 евро (4 380 крон) за МВтч. Однако отдельные государства-члены могут сами определять размер потолка. Значение должно варьироваться в зависимости от отдельных источников производства.

«Мы ожидаем возврата примерно 80 млрд крон за счет этих сборов», — заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в нижней палате.

Если бы закон не был принят в предложенной правительством форме, автоматически применялось бы европейское регулирование с потолком в 180 евро за мегаватт-час независимо от источника производства. По словам Сикелы, это могло бы привести к отключению некоторых источников энергии.

В государственную казну также должны поступить 100 млрд крон, которые правительство хочет собрать в качестве налога на исключительную прибыль энергетических, нефтяных и горнодобывающих компаний и банков. 

 Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
12 ноября
09:25
1480
Экономика
В Чехии интерес к субсидиям на фотоэлектрические системы и тепловые насосы в этом году рекордно высок
Assets
10 ноября
18:10
4047
Экономика
ČEZ увеличит цены на электроэнергию на 60% сразу после объявления о рекордной прибыли
Assets
10 ноября
08:45
762
Экономика
Чистая прибыль крупнейшей чешской энергетической компании ČEZ увеличилась в восемь раз. Будет ли ČEZ платить налог на сверхприбыль?
Assets
07 ноября
09:12
1297
Экономика
Опрос: каждый третий чех планирует взять кредит для покрытия расходов на электроэнергию
Последние новости:
Assets
18 ноября
17:42
72
Общество
Новый прогноз на выходные в Чехии: до минус 12 градусов, до 15 см снега
Assets
18 ноября
15:00
396
Культура
ФОТО: В Праге состоялся «Концерт во имя будущего», во время которого Pussy Riot открыто выразили возмущение режимом Путина
Assets
18 ноября
14:00
392
Экономика
Чехия борется за деньги постсоветских банков
Assets
18 ноября
13:32
833
Общество
Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии
Assets
18 ноября
09:28
881
Политика
Правительство Чехии столкнулось с дилеммой: как не обанкротиться и при этом остаться у власти
Assets
18 ноября
08:33
1098
Экономика
Топливо в Чехии дешевеет, особенно дизельное
Assets
17 ноября
19:35
1379
Общество
Опрос: сейчас мы живем лучше, чем до 1989 года? Половина чехов так не считают
Assets
17 ноября
10:24
1503
Экономика
Опрос: до конца года 39% компаний в Чехии хотят повысить заработную плату работникам
Assets
17 ноября
09:22
2055
Общество
За пожар в Чешской Швейцарии с виновника хотят взыскать почти четверть миллиарда крон
Assets
16 ноября
20:52
3197
Общество
Ограничения движения в Праге 17 ноября коснутся трамваев, метро и автомобилей


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы