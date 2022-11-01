Фирмы бежали из России с половиной денег, и они были счастливы, говорит партнер Emma Capital

​Учитывая нынешнюю ситуацию, это успех, что нам удалось уйти из России и получить за это реальные деньги, — говорит об уходе с российского рынка Home Credit директор по инвестициям Emma Capital Павел Горак.

Инвестиционная группа Иржи Шмейца Emma Capital рассматривает, помимо классических инвестиций в частные компании, покупку компаний на фондовых биржах.

«Сейчас ситуация точно такая же (как и во время ковид-кризиса, — прим. ред.), т.е. мы ведем внутреннюю дискуссию о том, будем ли мы покупать какие-либо акции», — говорит директор по инвестициям Emma Capital Павел Горак в интервью SZ Byznys.

Home Credit, в котором вы владеете миноритарным пакетом акций, столкнулся с серьезными проблемами. Будете ли вы продолжать покрывать его убытки как и Emma Capital?

Я не думаю, что есть необходимость реабилитировать Home Credit. Он, конечно, пережил много проблем из-за ряда внешних факторов, там идет реструктуризация. Когда-то Китай был самой ценной частью группы, но из-за эпидемии ковида там все изменилось. Недавно был продан Home Credit в России.

Вероятно, это была не та цена, которую можно было бы ожидать до того, как Россия вторглась в Украину.

Сделка о продаже была на столе как раз перед вторжением. В итоге это случилось после начала войны и, конечно, по значительно более низкой цене. Но учитывая ситуацию, это уже был успех, что нам удалось уйти из России и получить за это реальные деньги.

Какая была скидка?

Я не помню, потому что я в основном отвечаю за игровую индустрию. Но я думаю, что меньше пятидесяти процентов.

Это связано с тем, что продажа была уже подготовлена, поэтому она была проведена относительно быстро. Акционеры оставили там много денег, но хоть часть вернули. После этой продажи Home Credit уменьшил долю заемных средств на уровне группы. Так что не вижу смысла что-то реабилитировать.

У нас, кстати, миноритарный пакет акций Home Credit, а управляет компанией все это время PPF. Даже когда Йиржи Шмейц был боссом, PPF оставался у руля как мажоритарный акционер. Сегодня Йиржи играет здесь двойную роль акционера Emma, ​​а значит, и Home Credit, но в основном он возглавляет PPF.

В целом можно сказать, что Home Credit всегда был немного «за стеной» для нас.

Ранее вы работали финансовым директором в PPF Group. Вы близки к финансам. В Emma Capital вы также определенно вкладываете часть своих свободных средств на финансовые рынки, где довольно много турбулентности. Где вы видите возможности?

Я бы разделил на две вещи. Во-первых, есть ли у нас какие-либо активы, размещенные на финансовых рынках. К сожалению, мы больше говорим об этом внутри компании, чем на самом деле. Даже во время ковид-кризиса мы купили несколько портфелей, но это были портфели порядка единиц или небольших десятков миллионов евро.

К сожалению, на тот момент мы не решились заняться этим в больших объемах. В настоящее время ситуация точно такая же, т.е. мы ведем внутреннюю дискуссию о том, покупать ли какие-либо акции. К счастью, у нас еще есть время принять решение.

Чешская и европейская экономики движутся к рецессии. Вы уже видите это в своих компаниях?

С точки зрения отдельных предприятий, мы принимаем все как есть. Мы не готовимся к рецессии как-то особенно, мы только сократили свой долг до очень комфортного уровня и теперь будем ждать и смотреть. Вся эта ситуация также может принести некоторые возможности. Но мы, конечно, не планируем обязательно тратить 100 миллионов евро туда или двести туда...

Куда вы смотрите?

В настоящее время мы рассматриваем только те возможности приобретения, которые связаны с уже имеющимися у нас предприятиями. Например, Premier Energy все еще что-то покупает — они сейчас присматриваются к другим производителям зеленой энергии, особенно в Румынии. Это приобретения в пределах десятков миллионов евро, но фактически мы шли по этому пути с самого начала.

Почему вы не очень активны на чешском рынке? Вы владеете клиникой искусственного оплодотворения или онлайн-страховой компанией RIXO.

Да, это небольшие компании. Просто так произошло. Дело не в том, что мы избегаем внутреннего рынка. Но для нас Чехия не является приоритетом. Мы относимся к ней так же, как и к любой другой стране в регионе, где мы работаем.

Рынок явно движется. Вы работаете в потребительском сегменте, поэтому видите, меняется ли уже поведение клиентов?

Наш инвестиционный портфель не заставил меня глубоко задуматься об этом — за одним исключением. Это энергия и будущее продажи и распределения газа в Румынии и, следовательно, в Европейском Союзе. Что же касается общего экономического развития, то здесь так много неизвестного и так много разных альтернатив, что у меня просто нет четкого мнения по этому поводу.

Источник: seznamzpravy.cz/

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