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Казахстан предлагает Европе все 30 важнейших видов сырья, в которых она остро нуждается

Казахстан предлагает Европе все 30 важнейших видов сырья, в которых она остро нуждается

Партнер рубрики:
Kochy
19 ноября
16:36
569
​Представители Казахстана предложили Евросоюзу часть своего богатства. Центральноазиатская страна вскоре сможет предложить все 30 критически важных видов сырья из списка ЕС от 2020 года. Европе нужны, например, бериллий, тантал и ниобий.

Казахстан предлагает Европе все 30 важнейших видов сырья, в которых она остро нуждается

Стороны договорились о новой дружбе в кулуарах конференции COP27 в Египте. Премьер-министр Алихан Смаилов, представлявший Казахстан на COP27, заявил The Astana Times, что документ создаст условия для налаживания финансового и технологического сотрудничества между Казахстаном и промышленными альянсами Европейского союза.

«Наша страна обладает всеми факторами привлекательности для европейского бизнеса, в том числе диверсифицированными источниками энергии и высоким потенциалом транзитных перевозок. ЕС остается одним из крупнейших и наиболее важных торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится около 30% внешней торговли страны. В то же время сегодня мы видим значительный потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества и увеличения взаимной торговли», — цитируют Смаилова в сообщении аппарата премьер-министра.

Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщил, что реализация недавно подписанного меморандума между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Алиханом Смаиловым также была важной темой встречи институтов ЕС 17 ноября.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что партнерство создаст более экологически чистую основу для обеих экономик.

«Это партнерство с Казахстаном демонстрирует решимость Европы работать со странами-партнерами над нашими общими обязательствами в отношении более экологичного и устойчивого будущего в соответствии со стратегией Global Gateway и целями плана REPowerEU», — заявила Урсула фон дер Ляйен на церемонии подписания документа.

По потенциалу добычи и экспорта критического сырья Казахстан занимает четвертое место в мире, а по алюминию входит в первую десятку, сказал Карабаев.

Однако для реализации меморандума необходимо сначала составить план. В связи с этим на 7 декабря запланирована «большая встреча», на которой соберутся не только государственные органы и ЕС, но и представители частного сектора, добавил Карабаев.

По его словам, следует также обсудить внедрение ESG (Environmental, Social and Governance) в Казахстане, особенно в горнодобывающем секторе, и создание цепочек добавленной стоимости и затрат с добавленной стоимостью, «чтобы Казахстан не воспринимали только как поставщика критически важного сырья».

Евросоюзу необходимо 30 видов редких материалов, таких как бериллий, тантал и ниобий. Казахстанские компании в настоящее время производят 16 из них. Что касается остальных девяти, в Казахстане есть месторождения, но они пока не разрабатываются. По остальным пяти Карабаев сказал, что «мы знаем, что у нас есть месторождения, но не знаем их объемы».

По сообщению сервера Euractiv, глава отдела сырья Европейской комиссии GR GROW Питер Хэндли заявил, что одной из целей меморандума является более эффективное использование технологий для сокращения выбросов парниковых газов.

Аль-Фараби Ыдырышев, генеральный директор Национального центра технологического прогнозирования Казахстана, сказал, что в ближайшие несколько лет Казахстан станет одним из крупнейших в мире производителей кобальта и никеля, проложив путь для технологий и зеленой энергетики.

Он напомнил, что Казахстан не должен выступать только в качестве поставщика. Страна уже напрямую перерабатывает бериллий, тантал и титан для нужд аэрокосмической промышленности, особенно для Airbus.

На COP27 в Египте Казахстан поставил амбициозную цель стать региональным центром развития возобновляемой энергетики. Он хочет достичь углеродной нейтральности к 2060 году. «В рамках этого мы планируем до конца года принять стратегию низкоуглеродного развития. Это будет исторический момент: впервые в Центральной Азии страна принимает столь амбициозный документ», — сказал Смаилов.

Источник: seznamzpravy.cz



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