Опрос: три четверти рабочих в Праге вынуждены подрабатывать

​Из-за роста стоимости жизни 68% рабочих в Праге вынуждены искать подработку, чаще всего, на 5000 - 9000 крон в месяц, чтобы им хватило зарплаты до конца месяца.

Таков результат опроса, который провел стартап Grason среди 300 респондентов из мегаполиса и окрестностей. Опрашивали людей, которые работают водителями, кладовщиками, продавцами, поварами или официантами.

Опрос показал, что 39 % людей, которым доходов от основной работы недостаточно, работают у трех и более работодателей одновременно. В дополнение к своей постоянной работе примерно 30% имеют дополнительный доход от другого работодателя, а 27% получают дополнительный доход, работая в дополнительные смены у своего работодателя.

Согласно опросу, 49% нуждаются в дополнительном доходе к своей обычной зарплате — это от 5000 до 9000 крон в месяц. Примерно трети нужно зарабатывать дополнительно от 10 000 до 19 000 крон в месяц, а 17% людей заявили, что им нужно 20 000 крон или больше в семейном бюджете.

В качестве наиболее частых причин, по которым им нужно больше денег, люди называли высокие авансовые платежи за коммунальные услуги, цены на энергоносители, рост цен на продукты или нежелание зависеть только от одного работодателя. По словам Грасона, некоторые работники опасаются, что их работодатель обанкротится из-за текущей экономической ситуации, и они потеряют работу.

Потребительские цены в Чешской Республике в октябре выросли на 15,1% в годовом исчислении, согласно данным Чешского статистического управления. Темпы инфляции значительно замедлились, в сентябре цены были на 18% выше в годовом исчислении. По мнению экономистов, на замедление роста инфляции повлияло включение государственных мер по снижению цен на энергоносители, и без этих мер рост цен ускорился бы по сравнению с сентябрем.

Таким образом, в октябре цены на электроэнергию упали более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на природный газ выросли на 2,7%,на твердое топливо - на 8,4%, на тепло и горячую воду - на 3,1%. Продукты тоже подорожали: сахар на 54,3%, яйца на 27%, овощи на 9,6%. После двухмесячного снижения цены на топливо и нефть выросли на 4,9%.

Источник: .seznamzpravy.cz