Близкий к Путину олигарх продал фабрику под Прагой

​Новыми владельцами компании, производящей электрические компоненты, стали трое действующих менеджеров. Они утверждают, что компания уже разорвала все деловые связи с путинской Россией.

Еще одна известная чешская компания, контролируемая российским олигархом, переходит из рук в руки. Это NVision Czech Republic, в которой работает около 300 сотрудников. Компания производит электрические компоненты для телекоммуникационного сектора, а также автомобильной промышленности в Вотице.

Ранее компания называлась STROM telecom, а с 2002 года принадлежала конгломерату АФК «Система» ведущего российского миллиардера, связанного с Кремлем — Владимира Евтушенкова.

Как удалось выяснить Seznam Zpravy, сейчас компанию берут на себя три действующих менеджера с балканскими и украинскими корнями. Компания BHV SmartTech, принадлежащая этим людям, уже несколько дней зарегистрирована в торговом реестре как единственный акционер.

Это руководитель завода Votice Берислав Чупич, директор по персоналу компании Хильмия Дрнда и глава всей чешской компании NVision Владимир Ясинский.

Новые владельцы заявили, что передача не имеет никакого отношения к войне на Украине или санкциям против Евтушенкова. По его словам, близкий к Кремлю олигарх давно планировал продажу компании.

«Долгосрочное намерение предыдущего владельца состояло в том, чтобы продать компанию, потому что ее ориентация на производство не полностью соответствовала его бизнес-портфелю. Процесс продажи готовился последние два года, война в Украине только ускорила смену акционеров», — говорит Хилмия Дрнда, у которого из трех новых владельцев самая большая доля (45%) в BHV SmartTech.

Дрнда утверждает, что они больше не поддерживают никаких торговых отношений с Россией. «Даже до этого изменения среди наших заказчиков не было российских компаний, и мы много лет не брали продукцию из Российской Федерации и не поставляли ее в обратном направлении», — подчеркнул он.

В отчетах сообщалось об истории владения этой компанией уже в начале октября. Тогда обращали внимание в основном на то, что компания, подконтрольная олигарху Евтушенкову, продолжает получать дотации. Относительно мягкие санкционные правила сделали возможным такое использование государственных средств, несмотря на то, что это бизнес, нынешний владелец которого имеет давние тесные отношения с президентом России.

Новый совладелец не скрывает, что предыдущий владелец Евтушенков тоже нервировал многих клиентов NVision. Они планировали расторгнуть контракты.

«Мы уже проинформировали наших клиентов о смене владельца, клиенты приветствуют это изменение», — говорит Дрнда, который вместе с двумя другими партнерами должен стать членом совета директоров NVision Czech Republic до конца ноября. Весь состав наблюдательного совета также изменится.

Но полностью Чехию олигарх Владимир Евтушенков не покинул. По информации, доступной через компанию «Лунисофт» и российское туристическое агентство «Интурист», он также продолжает владеть роскошным гостиничным комплексом Savoy Westend в Карловых Варах.

Данные в чешском коммерческом реестре и в кадастре недвижимости для этого объекта остаются такими же, как и до войны.

Другие российские компании, которые уже перешли к другому владельцу

Авиационная промышленность

С 2008 года производитель гражданских самолетов из Куновице в Угерскоградище находится под контролем российских олигархов Искандера Махмудова и Андрея Козыцина. В этом году новым владельцем стала чешская группа Omnipol, принадлежащая бизнесмену Рихарду Гаву и двум его сыновьям.

Группа CERVA

Компания, базирующаяся в Енче под Прагой и занимающаяся производством и продажей спецодежды и других средств индивидуальной защиты, с 2006 года контролируется Владимиром Головневым, бывшим российским депутатом от путинской партии «Единая Россия». С марта этого года новым владельцем числится кипрская компания Fastpath Solutions Limited с анонимной структурой собственности. Согласно более раннему заявлению компании, новые акционеры — «граждане Евросоюза», но больше о них ничего не известно.

MSA

Это традиционный производитель промышленной арматуры, базирующийся в Дольни Бенешове в Опавском крае. Конечным владельцем ранее числился российский олигарх Дмитрий Пумпянский, находящийся под санкциями. По состоянию на 22 августа в реестре реальных владельцев вновь значатся двое россиян: Андрей Зимин и Максим Курбатов. Это два менеджера, близкие к Пумпянскому.

Fjord Bohemia

Рыбоперерабатывающий бизнес контролировала семья бывшего влиятельного российского губернатора из Владивостока Сергея Даркина. Но она вышла из этого бизнеса в мае. Компания с производственным предприятием в пражских Чаковицах теперь принадлежит чешской компании Invest & Property Consulting, единственным владельцем которой является Оливер Калнаши, архитектор из Брно со словацким гражданством.

Источник: seznamzpravy.cz