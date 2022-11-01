Реальная заработная плата в Чехии упадет больше всего в этом году среди стран V4

Реальная заработная плата в Чешской Республике снизится в этом году на 8,3% из-за высокой инфляции. Это будет самое большое падение из стран Вышеградской группы (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, и большее снижение, чем в среднем по Европейскому союзу.

Это следует из анализа инвестиционной компании Cyrrus, которым располагает ЧТК. В следующем году, согласно анализу, реальная заработная плата в Чехии снизится на 0,1%.

«Отрицательный рост реальной заработной платы сопровождает нас с прошлого года, и в ближайшие месяцы не должно быть никаких существенных изменений. Таким образом, высокий уровень цен оказывает негативное влияние на благосостояние домохозяйств. Высокая инфляция негативно влияет на всех, но это гораздо больше ощущают группы населения с более низкими доходами», — сказала аналитик Cyrrus Анна Пихова.

Согласно анализу, снижение реальной заработной платы в Чехии происходит значительно быстрее, чем в соседних странах. В то время как в Чешской Республике ожидается снижение на 8,3%, в среднем по Европе падение составит 2,3%, а в остальных странах V4 ожидается еще более мягкое снижение. В Польше реальная заработная плата должна снизиться на 2,1%, в Словакии — на 1,1% и в Венгрии — на 0,3%.

Ожидается, что в следующем году реальная заработная плата в среднем по Европе вырастет на 0,6%. Реальная заработная плата должна расти так же быстро в Польше, в Словакии рост должен составить 0,7%, а в Венгрии — 2,3%. В Чешской Республике анализ прогнозирует дальнейшее снижение реальной заработной платы на 0,1%.

По словам Пиховой, динамика реальной заработной платы в Чехии одна из худших в ЕС. «Причиной такого снижения является высокая инфляция, так как заработная плата в Чехии все еще растет в номинальном выражении из-за сохраняющегося превышения спроса над предложением на рынке труда. Отрицательный рост реальной заработной платы должен продолжиться в 2023 году, в основном за счет постоянного повышения уровня цен, а также благодаря замедлению роста номинальной заработной платы», — сказала она.

Но аналитик указала, что за последние 10 лет реальная заработная плата в Чехии росла значительно быстрее, чем в среднем по еврозоне. В период с 2011 по 2021 год валовой доход увеличился на 41,4% в сравнении с 20,8% в зоне евро. Если бы заработная плата в Чешской Республике росла только в соответствии с инфляцией с 2010 года, то средняя заработная плата сейчас составила бы примерно 31 500 крон, фактически во втором квартале она достигла примерно 40 100 крон.

По словам Пиховой, снижение реальной заработной платы должно быть только краткосрочным, и можно ожидать скорого улучшения. «Ситуацию следует рассматривать как временную, и мы не должны забывать, что наш чистый доход вырос за последнее десятилетие. Оглядываясь назад, мы должны констатировать, что живем лучше, чем несколько лет назад», — заключила она.

Источник: ceskenoviny.cz

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