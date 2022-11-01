В Чехии увеличивается количество компаний, выставленных на продажу. Фирмы, у которых не было резервов, борются за выживание, считает владелец BR Group

В последние годы промышленник из Остравы Рудольф Бохенек ежегодно покупал по компании, поставляющей продукцию для автомобильной промышленности. Тем не менее он прекращает расширение своего автомобильного подразделения. По его словам, двигатель чешской экономики теряет перспективы.

Рудольф Бохенек в основном известен как владелец фабрики по производству канатов Lanex в Болатицах в районе Опавы. Но остравский промышленник имеет более широкую сферу деятельности, его группа BR Group в последние годы выросла в основном в области пластиковых деталей. Только с 2019 года Бохенек купил в общей сложности три компании в этой области, Forez, IPG Plasty и Montix, в дополнение к своей первой компании по производству пластмасс PF Plasty.

Однако владелец BR Group не планирует дальнейшего роста в автомобильном секторе, хотя возможности для этого у него есть. Причина в начавшемся кризисе.

«Почти каждый день мне поступает предложение купить компанию по производству пластмассы. Их продают, потому что они уже еле сводят концы с концами», — говорит Бохенек.

По его словам, пластмассовая промышленность стала одной из первых жертв нынешнего кризиса после производителей стекла и стройматериалов, поскольку это энергоемкое производство. Отрасль конкурентоспособна, однако рентабельность низкая.

«Рынок очищается, каждую неделю я слышу, что какая-то средняя или мелкая пластиковая компания закрывается, потому что не может исправить финансовую ситуацию. Есть широкое предложение по продаже таких компаний, но пока по завышенным ценам. Большинство предпринимателей по-прежнему рассчитывают, что процветание вернется. Но кривая неумолима», — объясняет бизнесмен из Остравы.

Покупать поставщиков пластика для автомобильной промышленности он больше не планирует. В основном его интересует текстильная промышленность, потому что в Центральной Европе это производство угасает: «Я не могу и не хочу покупать полуфабрикаты в Турции или Индии».

Автомобилестроение под давлением

Бохенек не скрывает скептицизма в отношении дальнейшей судьбы автомобильной промышленности Чехии. «Конечно, сильные производители выйдут из кризиса. Вопрос в том, что переход на электромобили сделает с отраслью», — опасается он.

По словам Бохенека, запланированные темпы ухода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе слишком быстрые. Переход на электромобили лишит Европу 600 000 рабочих мест. Пока неясно, сколько работодателей в Чехии смогут приспособиться к переменам.

«Это слишком быстрый переход. Я считаю, что дата запрета на продажу новых автомобилей с ДВС в итоге будет перенесена где-то на 2040 год. Мы должны предложить людям другие преимущества электромобилей, кроме экологических. Нельзя рассчитывать на то, что они захотят жить экологично и покупать электромобили на миллион дороже», — говорит промышленник.

По его словам, отечественный автопром как традиционный драйвер экономики Чехии ослабнет. «Его доля в ВВП у нас уменьшится, надо найти что-то другое, что частично его заменит», — говорит он. При этом его компаниям, ориентированным на автомобилестроение, грядущие перемены серьезно не угрожают. В основном они поставляют детали для фар или сосредоточены на пластиковых запчастях и сборке.

Накопившиеся неприятности

Проблемы в автомобильной промышленности накапливались с начала пандемии ковида и продолжают накапливаться. «До ковида автомобильное производство всегда отличалось от других отраслей своей долгосрочностью, регулярностью. Контракты были подписаны на пять лет, автомобильные компании могли оценить количество нашей продукции, которое им понадобится, на год вперед. Сейчас это уже не так», — говорит Бохенек.

Во время пандемии производство было сорвано из-за локдаунов на автозаводах, затем заказы на запчасти стали меняться изо дня в день. «Они менялись даже в течение одного дня, так как автомобильные компании столкнулись с проблемами в поставке чипов и других деталей и, соответственно, сократили производство», — говорит владелец BR Group.

К упомянутым неприятностям в этом году добавляются затраты на электроэнергию.

Неясность с ценами

«В основном мы покупаем электроэнергию ежемесячно. Сейчас цены немного снизились. Например, наша компания Forez, которая покупает на спотовом рынке, сейчас платит 200 евро за мегаватт-час, а летом нам приходилось платить 500 евро. В общей сложности затраты на электроэнергию в этом году выросли в десять раз: только Lanex платила 1,2 млн крон в месяц в прошлом году и 12 млн в месяц в этом году. Для низкоэнергетического производства, например в наших механических цехах, это не такая уж проблема», — говорит Бохенек.

Тем не менее он не жалеет об укреплении своего подразделения пластмасс в последние годы. Он в основном покупал компании в плохом состоянии, и ему уже удалось вытащить из убытков Montix и IPG Plasty. Сокращению затрат способствует синергия, связанная с интеграцией в холдинг, централизованными закупками и унификацией некоторых сервисов для отдельных дочерних компаний.

В то же время BR Group перевела часть производства из Bolatic Lanex в сестринскую компанию в Польше, где энергия дешевле. «Благодаря относительно низкой стоимости энергии в Польше конечный продукт более конкурентоспособен», — говорит Бохенек.

«Там, где нет другого пути, приходится ограничивать производство. Производство в убыток — это дорога в ад», — добавляет он. BR Group уже пришлось прибегнуть к сокращению рабочих мест, в целом она сократила штат на 5%. Пока это в основном технико-экономический персонал и заемные работники, только текстильная компания Conrop уволила производственных рабочих.

Менеджеры сейчас готовят план на 2023 год. «Мы считаем, что все наши предприятия по производству пластмасс будут иметь более высокие объемы продаж и лучшие экономические результаты, чем в этом году. Мы рассчитываем выйти на доковидный уровень по прибыли EBITDA», — говорит Бохенек. Однако в расчетах BR Group учитываются ожидаемые доходы от субсидий и поддержки, которые государство обещает отрасли.

BR Group рассчитывает примерно на 50–60 млн крон, которые она должна получить в рамках государственного плана спасения бизнеса. «Если поделить эти компенсации между нашими 11 производственными компаниями, получатся ничтожные суммы. В первой половине этого года мы создали некоторые резервы, но потом, когда электричество подорожало до 500 евро, мы их израсходовали за один месяц», — говорит владелец.

По его словам, в настоящее время правительство выжидает, сколько смогут выдержать отечественные компании, прежде чем ситуация начнет успокаиваться. «Обещанная субсидия рассчитана на голое выживание в 2022 году, более того, с ней ничего нельзя планировать. В то же время банки уже спрашивают нас о планах на следующий год. Но как вы можете рассчитать цены, если вы понятия не имеете, что будет происходить на рынке?» — сокрушается он.

По его словам, фирмы, у которых не было такого «подкожного жира», как у группы его компаний после ковида, сейчас борются за выживание. Часто это небольшие независимые компании — преимущество BR Group в том, что в нее входят разные производства с разной потребностью в энергии. По словам собственника, всему холдингу сейчас помогает машиностроение, у которого не такие высокие требования к потреблению, как у пластмассовой и текстильной промышленности.

Бохенек по-прежнему не сомневается, что его BR Group сможет пережить сложный период. «Мы верим, что после стабилизации цен на энергоносители мы выйдем из кризиса более сильными как группа. Если мы выживем, это сделает нас сильнее», — заключает он.

Источник: seznamzpravy.cz