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Чешской Республике грозит валютный кризис

Чешской Республике грозит валютный кризис

Партнер рубрики:
Kochy
21 ноября
18:31
506
По данным японской финансовой группы Nomura Holdings, Чешская Республика, Румыния и Венгрия столкнутся с риском валютного кризиса в следующем году из-за растущих фискальных и внешних проблем.

Чешской Республике грозит валютный кризис

Об этом сообщил 21 ноября Bloomberg.

В отчете Nomura говорится, что уязвимость валют развивающихся рынков в настоящее время находится на самом высоком уровне за более чем два десятилетия. Это можно считать предупреждением о растущих масштабных рисках.

Японская компания основывается на анализе восьми индикаторов, входящих в так называемый индекс Damocles, который оценивает уязвимость 32 развивающихся рынков к валютному кризису.

К конкретным показателям относятся, например, импорт валютных резервов, реальные краткосрочные процентные ставки и налогово-бюджетные меры.

Египет, Шри-Ланка, Турция и Пакистан недавно пережили валютный кризис и до сих пор не полностью вышли из него, заявили в понедельник аналитики Nomura Роб Суббараман и Си Ин Тох.

Среди Чехии, Румынии и Венгрии валют последней находится в худшем состоянии. Форинт потерял почти 19% по отношению к доллару США с начала года. Центральный банк Венгрии пытается смягчить ослабление валюты за счет повышения процентных ставок, тем самым также борясь с высокой инфляцией.

Однако валюты Румынии (лей) и Чехии (крона) также упали по отношению к доллару в этом году. В случае с кроной это падение составляет около 8%. В последние месяцы Чешский национальный банк проводил значительные интервенции на валютном рынке против дальнейшего ослабления кроны.

По данным аналитиков, в сентябре ЧНБ потратил 2,6 млрд евро (более 63 млрд крон) в рамках интервенций по поддержке кроны, а с мая эти меры обошлись в 25,5 млрд евро (примерно 620 млрд крон). Это примерно 16% от максимального объема валютных резервов по данным на апрель этого года.

Курс чешской валюты к доллару 21 ноября упал до 23,74 кроны. По отношению к евро чешская крона укрепилась до 24,33 кроны/евро.

Источник: novinky.cz



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