Дорогая энергия угрожает сбережениям чехов больше всего по сравнению с другими странами Евросоюза

​Чехия будет одной из стран, наиболее пострадавших от высоких цен на энергоносители и продукты питания. Повышение цен скажется на финансовых резервах чехов.

Хотя чехи откладывают в среднем 19% своей месячной зарплаты, резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в последние месяцы угрожает их сбережениям.

Неудивительно, что семьи с низким доходом особенно подвержены риску. Более половины из них в настоящее время не имеют финансовых резервов, и именно высокая степень угрозы малообеспеченным группам населения выводит Чехию на 13-е место в Европейском союзе в рейтинге благосостояния Чехии по уровню финансового здоровья.

Хотя это средний результат среди 27 стран ЕС, это не означает, что чешские домохозяйства в настоящее время находятся в хорошей финансовой ситуации. Только на энергию приходится в среднем 6,1% расходов домашних хозяйств в Чехии, что примерно на треть больше, чем в среднем по ЕС.

Однако в целом, по данным Евростата, у чехов все неплохо с финансовыми резервами для покрытия непредвиденных расходов. Только 18% чешских домохозяйств сообщают, что у них нет сбережений, — это третий лучший результат в ЕС.

При этом важно, какая сумма необходима для покрытия непредвиденных расходов, таких как ремонт автомобиля или дома, замена бытовой техники или похороны. «Это вытекает из месячного предела риска бедности, и в случае Чешской Республики он составляет 12 800 крон», — объясняет Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.

«Эта сумма недостаточна в случае возникновения финансовых трудностей, не говоря уже о текущей ситуации, когда сочетаются энергетический и инфляционный кризисы. Только инфляция увеличила расходы одного члена среднего домохозяйства примерно на 2 300 крон в месяц в течение года», — объясняет экономист.

В 2009 году, когда экономика пострадала от последствий финансового кризиса, доля домохозяйств, не имеющих финансовых резервов, выросла до 38%. В 2012 году, когда Чехия переживала рецессию, эта доля выросла до 42%.

Однако третий лучший результат во всем ЕС значительно ухудшен результатами домохозяйств с низкими доходами, то есть домохозяйств с доходами ниже 60% медианной средней заработной платы.

При этом более 60% таких семей не имеют упомянутого финансового резерва, и Чехия резко опускается с третьего места на 15-е. Во время финансового кризиса или рецессии 2012 года эта доля составляла 79%.

«Финансово благополучное домашнее хозяйство должно иметь резерв для покрытия расходов на три месяца. В нашей стране 55% домохозяйств не соответствуют этому критерию. Более того, из домохозяйств, у которых и без того нет достаточных финансовых резервов, 57% уже сокращают свои запасы», — добавляет Давид Навратил из Česká spořitelna.

Причина зачастую в резком росте цен на энергоносители, от которого сейчас страдают домохозяйства по всей Европе.

Чехи также платят больше среднего за продукты питания, на которые, согласно данным Евростата, приходится 16,6% расходов среднего домохозяйства.

98,5% чешских домохозяйств вовремя оплачивают счета за коммунальные услуги

Несмотря на высокие цены на энергоносители, по данным за прошлый год, чехи успевают вовремя оплачивать счета. Только 1,5% потребителей не могут этого сделать. Для сравнения, в Словакии более 5% домохозяйств оплачивают счета с опозданием, а в Греции самый худший результат: 26,3% домохозяйств с опозданием оплачивают счета за электроэнергию.

Чехия также достигает результата выше среднего по долгу домохозяйств, занимая 9-е девятое место. Однако Евростат не учитывает в этом показателе судебные взыскания.

В Чешской Республике взыскания судебных исполнителей затрагивают 6,4% населения, а их количество составляет почти 4,2 млн. Интересно сравнение с Польшей, где количество взысканий составляет 6,9 млн, хотя население страны почти в 4 раза больше, чем в Чехии.

Долги становятся проблемой для Чехии по целому ряду причин, одна из которых — плохая финансовая грамотность.

«Что касается потребительских кредитов — это, как правило, плохая оценка финансового положения и платежеспособности. Люди также иногда пренебрегают долгом в несколько крон, например, штрафом в транспортной компании, не платят его, и дело заканчивается судебным исполнением. Кроме того, это невыплата алиментов, квартплаты, штрафов от полиции, страховых взносов, телефонных услуг», — объясняет президент Палаты судебных исполнителей Ян Млынарчик.

Повышение финансовой грамотности может помочь уменьшить долги и связанные с ними проблемы. Однако индекс финансовой грамотности, ежегодно рассчитываемый Чешской банковской ассоциацией, уже давно колеблется в районе 55 баллов по 100-балльной шкале.

В августе этого года Чехия набрала 56 баллов. Результаты также показали, что люди планируют откладывать, но сбережения никак не защитят их от инфляционного обесценивания.

«Особенно важно уменьшить неравенство в образовании, чтобы оно не так сильно зависело от социального происхождения», — считает аналитик и основатель PAQ Research Даниэль Прокоп.

Источник: seznamzpravy.cz

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