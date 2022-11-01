Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Опрос: чехи хотят потратить на Рождество 13 635 крон — на тысячу больше, чем в прошлом году

Опрос: чехи хотят потратить на Рождество 13 635 крон — на тысячу больше, чем в прошлом году

Партнер рубрики:
Kochy
23 ноября
10:34
240
В этом году чехи хотят потратить в среднем 13 635 крон на подарки, еду и украшения, что примерно на 1 000 крон больше, чем годом ранее. Они не планируют брать взаймы на подарки. Если в прошлом году каждый десятый чех брал кредит на рождественские покупки, то в этом году кредит рассматривают только 3% респондентов.

Опрос: чехи хотят потратить на Рождество 13 635 крон — на тысячу больше, чем в прошлом году

Это следует из опроса Чешской банковской ассоциации и исследовательского агентства Ipsos среди тысяч респондентов.

В этом году чехи планируют потратить 7 513 крон на подарки, еще 3 403 кроны на еду и напитки и более 2 719 крон на рождественские украшения. В общей сложности они хотят потратить на Рождество 13 635 крон. В прошлом году чехи потратили на Рождество в среднем 12 672 кроны.

Большинство не считают кредит на рождественские подарки безопасным. В целом молодые люди меньше боятся таких кредитов, но только 6% чехов в возрасте от 18 до 34 лет считают их хорошей идеей. Люди с высшим образованием более осторожны, 98% из них считают рождественский кредит рискованным. Однако даже в группе с начальным образованием эта цифра высока, а именно 89%.

Те, кто планирует взять кредит на рождественские подарки или уже это сделал, чаще всего обращаются в банк (58%). Они не слишком задумываются о причинах, которые могут сделать погашение кредита невозможным. 35% о них вообще не думают, 31% немного волнуется, но считает, что стоит рискнуть.

Запрос отсрочки погашения — наиболее распространенный способ решить проблему. Пятая часть тех, кто брал кредит на рождественские подарки в прошлом, сказали, что возвращают его с проблемами, которые решают за счет отсрочки. 

На взятые в кредит деньги чехи чаще всего хотят купить игрушки для детей (42%), на втором месте — электроника и бытовая техника. Наиболее распространенной причиной такого кредита является отсутствие сбережений — в 42% случаев. Почти четверть не хотят ждать и копить на желаемый товар. Пятая часть убеждена, что вещь, которую они покупают, продается со скидкой. Столько же просто хотят, чтобы их дети и семья хорошо провели Рождество.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
23 ноября
13:37
9854
О Праге
Сказочные традиции: С 27 ноября на Карловом мосту можно будет встретить фонарщика
Assets
23 ноября
13:01
198
Политика
Учения для украинских военных пройдут в Чехии на полигоне Либава
Assets
23 ноября
12:24
447
Здоровье
Скандал в чешской больнице. Сотрудник без образования притворялся медбратом в детском отделении
Assets
23 ноября
12:06
462
Общество
Парижская улица в Праге стала самой дорогой улицей Центральной и Восточной Европы
Последние новости:
Assets
23 ноября
12:06
462
Общество
Парижская улица в Праге стала самой дорогой улицей Центральной и Восточной Европы
Assets
23 ноября
15:00
15
Политика
«Кремль провел закрытое социологическое исследование. Россияне устали». Чешские СМИ цитируют «Медузу»
Assets
23 ноября
13:01
198
Политика
Учения для украинских военных пройдут в Чехии на полигоне Либава
Assets
23 ноября
09:31
1528
Общество
Исследование: у чехов самый низкий уровень поддержки беженцев из Украины в международном сравнении
Assets
23 ноября
08:26
708
Общество
В Чехии мужчина поджег себя перед начальной школой
Assets
22 ноября
19:38
1389
Общество
Мэр Праги Зденек Гржиб узнал о продаже Йиндржишской башни из СМИ
Assets
22 ноября
18:22
1986
Общество
У украинских детей будет больше времени на образование в Чехии. Какие изменения приняты?
Assets
22 ноября
16:28
642
Общество
ČD будет автоматически выплачивать компенсацию за задержку поезда
Assets
22 ноября
15:52
1310
Общество
CNN снова назвал рождественские ярмарки в Праге одними из лучших в мире
Assets
22 ноября
13:23
2279
Общество
Полиция в Чехии задержала более 200 подозреваемых в нелегальной перевозке мигрантов. Четверть из них — украинцы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы