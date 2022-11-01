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Сколько чехи готовы потратить на Рождество в 2022 году?

Сколько чехи готовы потратить на Рождество в 2022 году?

Партнер рубрики:
Kochy
02 декабря
16:46
650
В этом году чехи хотят потратить в среднем 13 635 крон на подарки, еду и украшения, что примерно на 1 000 крон больше, чем годом ранее. Они не планируют брать взаймы на подарки. Если в прошлом году каждый десятый чех брал кредит на рождественские покупки, то в этом году кредит рассматривают только 3% респондентов.

Сколько чехи готовы потратить на Рождество в 2022 году?

Это следует из опроса Чешской банковской ассоциации и исследовательского агентства Ipsos среди тысяч респондентов.

В этом году чехи планируют потратить 7 513 крон на подарки, еще 3 403 кроны на еду и напитки и более 2 719 крон на рождественские украшения. В общей сложности они хотят потратить на Рождество 13 635 крон. В прошлом году чехи потратили на Рождество в среднем 12 672 кроны.

Большинство не считают кредит на рождественские подарки безопасным. В целом молодые люди меньше боятся таких кредитов, но только 6% чехов в возрасте от 18 до 34 лет считают их хорошей идеей. Люди с высшим образованием более осторожны, 98% из них считают рождественский кредит рискованным. Однако даже в группе с начальным образованием эта цифра высока, а именно 89%.

Те, кто планирует взять кредит на рождественские подарки или уже это сделал, чаще всего обращаются в банк (58%). Они не слишком задумываются о причинах, которые могут сделать погашение кредита невозможным. 35% о них вообще не думают, 31% немного волнуется, но считает, что стоит рискнуть.

Запрос отсрочки погашения — наиболее распространенный способ решить проблему. Пятая часть тех, кто брал кредит на рождественские подарки в прошлом, сказали, что возвращают его с проблемами, которые решают за счет отсрочки. 

На взятые в кредит деньги чехи чаще всего хотят купить игрушки для детей (42%), на втором месте — электроника и бытовая техника. Наиболее распространенной причиной такого кредита является отсутствие сбережений — в 42% случаев. Почти четверть не хотят ждать и копить на желаемый товар. Пятая часть убеждена, что вещь, которую они покупают, продается со скидкой. Столько же просто хотят, чтобы их дети и семья хорошо провели Рождество.

Источник: ceskenoviny.cz

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