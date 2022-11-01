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Чешские рестораны принимают один удар за другим. Пятая часть из них скоро закроется

Чешские рестораны принимают один удар за другим. Пятая часть из них скоро закроется

Партнер рубрики:
Kochy
23 ноября
15:51
730
Лишь половина рестораторов в Чехии полны решимости продолжать бизнес. Наоборот, 8% планируют закрыться как можно скорее. Данные были опубликованы компанией Edenred, оформляющей ваучеры на питание. Рестораны и бары в деревнях и небольших городах подвергаются наибольшему риску.

Чешские рестораны принимают один удар за другим. Пятая часть из них скоро закроется

Чешскую гастрономию ждет суровая зима. 20% рестораторов рискуют не выдержать дальнейшего роста цен. 8% предприятий планируют закрыться либо немедленно, либо в течение нескольких месяцев. Еще почти 11% рестораторов называют закрытие своих заведений вероятным. Менее трети рассмотрят возможность сделать это, если будут введены дополнительные ограничения из-за нового распространения коронавируса.

«Сильные игроки отрасли или рестораны, делающие ставку на качество, останутся», — говорит Анета Мартишкова, директор по корпоративным отношениям Edenred, добавляя, что «в регионах могут возникнуть сложности». В более бедных регионах Чехии из-за низкой покупательной способности клиентов предприятия уже переходят на приготовление простых блюд с меньшим бюджетом.

«Наряду с дешевым бутылочным пивом из магазина деревенским пабам навредит и тот факт, что люди привыкли к общению в частных пространствах во время ковида», — убежден гастроном и член Чешского гастрономического института Любош Кастнер. «В городах с более высокой покупательной способностью дела в гастрономии обстоят лучше», — говорит он.

«Экономические проблемы государства и граждан, естественно, должны найти свое отражение в ресторанном бизнесе. Но то, где и как это проявляется, ужасно индивидуально, — говорит Сильвио Шпор, президент ассоциации ресторанов Apron и владелец Café Louvre. —Местоположение, качество и уникальность являются решающими факторами, которые разделяют бизнес на успешный и неуспешный».

Четверо из десяти чехов уже не готовы мириться с повышением цен в общепите. Еще 28% будут питаться в ресторанах, пока цена обеда не вырастет более чем на 10 крон.

«К сожалению, гастрономический сектор Чехии терпит один удар за другим. Он сильно пострадал от пандемии коронавируса, и сегодня высокие цены на энергоносители, инфляция и недоверие потребителей наносят ему новые тяжелые удары. По сравнению с докоронавирусной ситуацией в 2019 году объем трат в ресторанах сократился примерно на треть», — подсчитал Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма.

Источник: seznamzpravy.cz



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