Глава МВД: Чехия может принять десятки тысяч беженцев из Украины

​Министры внутренних дел Чехии, Австрии, Словакии и Венгрии сегодня, 24 ноября, обсудили в Праге миграционную ситуацию. Они встретились накануне внеочередной встречи министров стран — членов ЕС, которую созывает в Брюсселе вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Министр заявил, что может представить, как Чехия примет еще десятки тысяч украинских беженцев. Однако резервы качественного жилья достигают своего предела, равно как и социальная система и система здравоохранения. Об этом Ракушан сообщил журналистам после встречи министров внутренних дел в Праге.

Ракушан напомнил, что Чехия приняла больше всего беженцев на душу населения среди стран Евросоюза. В настоящее время, по его словам, украинцы составляют от 3,4 до 3,7% населения Чехии, то есть примерно от 355 000 до 390 000 человек. Беженцы из Украины получили более 460 000 виз временной защиты с начала российского вторжения в феврале.

«Возможности качественного жилья в Чешской Республике, которое мы можем предоставить, и возможности социальной системы и системы здравоохранения граничат с предельными», — сказал министр. По его словам, Чехия может принять еще десятки тысяч прибывающих.

«Но, конечно, не сотни тысяч, и помощь будет уж точно не того качества, как в этом году», — добавил Ракушан.

Нелегальная миграция

На сегодняшней встрече министров внутренних дел в основном обсуждалась текущая ситуация на западно-балканском миграционном пути и ее влияние на Центральную Европу.

ЕС также хочет сотрудничать со странами, не входящими в объединение, в защите внешней границы. «Страны Западных Балкан готовы защищать свои границы за пределами Шенгенской зоны», — сказал Ракушан.

По его мнению, его коллегам из других центральноевропейских стран необходимо предотвратить миграцию к внешней границе союза и далее за ее пределы — на Балканы.

«Более половины мигрантов, попадающих в страны Европейского союза, прибывают через западно-балканский миграционный маршрут», —заявил министр внутренних дел Чехии. Он также высказался за введение проверок на чешско-словацкой границе как исключительную меру, которая должна быть не стандартом, а лишь временным решением.

По словам Ракушана, проверки приносят результаты. В последние дни и недели наблюдается значительное снижение потока нелегальных мигрантов. В настоящее время это единицы задержанных в сутки.

Министр внутренних дел предложит правительству продление проверок. Об этом он сказал депутатам сегодня в парламентском комитете по безопасности. Он не назвал точного срока, но, по его словам, в идеале продление должно составить не менее 30 дней. Пока предполагается, что мера продлится до 12 декабря.

Государства Центральной Европы также участвуют в охране внешней границы. Полицейские из Чехии и Словакии, например, помогают на границе между Венгрией и Сербией и продолжат делать это в будущем.

«Нам нужны юридические инструменты и технические средства, чтобы мы могли защищать внешние границы», — заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Чехия ввела пограничный контроль со Словакией в конце сентября. На границе дежурят полицейские и солдаты, так как число мигрантов, нелегально пересекающих словацко-чешскую границу, с мая увеличивается, в основном они направляются дальше в Германию. Большинство мигрантов въезжают в Южную Моравию и Злинский край. Обычно они прибывают в Словакию из Венгрии, куда приезжают с Балкан.

Источник: seznamzpravy.cz

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