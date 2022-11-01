Сенат Чехии утвердил налог на сверхприбыль и повышенный лимит регистрации по НДС

Энергетические, нефтяные компании и банки, вероятно, будут облагаться налогом на сверхприбыль со следующего года. Сенат утвердил этот законопроект в так называемом налоговом пакете. Наряду с этим он утвердил и другие налоговые изменения. Например, лимит для регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость будет увеличен с 1 млн до 2 млн крон. Также будет увеличен предел, позволяющий предпринимателям использовать так называемый паушальный (единый) налог.

Теперь закон должен подписать президент.

Доход от налога на сверхприбыль предназначен для покрытия чрезвычайных расходов, которые понесет государство в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Компании должны будут платить его в течение трех лет — с 2023 до 2025 года включительно. Его ставка составит 60%.

Доход от налога будет исключительным доходом государственного бюджета, и государство не будет делиться им с регионами и муниципалитетами.

Представители Минфина выступили против предложения разделить налоговые поступления с муниципалитетами и городами в комитетах сената, аргументируя это тем, что, согласно регламенту ЕС, доходы должны использоваться только на избранные цели, и поэтому деньги должны поступать исключительно в пользу государства. Другой аргумент заключается в том, что муниципалитеты и регионы получают преимущество в виде ограничения цен на электроэнергию.

В проекте государственного бюджета на следующий год уже учтены доходы от налога. Правительство рассчитывает получить до 80 млрд крон от налога на электроэнергию, так что всего в бюджет может поступить 125 млрд крон.

Налоговый пакет также содержит ряд других изменений. Помимо увеличения лимита регистрации плательщиков НДС и увеличения лимита применения единой ставки налога, также вводятся три новых диапазона единой ставки налога. Они будут ранжироваться по размеру дохода, также от диапазона будут зависеть отдельные авансовые платежи по налогу на прибыль и страховым взносам. Если предприниматель не достигнет ожидаемого дохода и окажется в нижнем диапазоне, государство вернет часть аванса в счет налоговых и страховых взносов.

Источник: ceskenoviny.cz