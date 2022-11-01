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Опять теневая экономика? Парламент Чехии полностью отменил систему электронного учета продаж (ЕЕТ)

Опять теневая экономика? Парламент Чехии полностью отменил систему электронного учета продаж (ЕЕТ)

Партнер рубрики:
Kochy
25 ноября
20:10
235
Депутаты чешского парламента на внеочередном собрании приняли решение полностью отменить систему электронного учета продаж (ЕЕТ), которая проработала в стране шесть лет. Эксплуатация EET обошлась государству в 2,17 млрд крон. Управляющие магазинами и ресторанами считают, что этот шаг приведет к развитию теневой экономики.

Опять теневая экономика? Парламент Чехии полностью отменил систему электронного учета продаж (ЕЕТ)

Предпринимателям гастрономического, гостиничного и розничного секторов больше не нужно будет регистрировать продажи в электронном виде со следующего года, решили депутаты. 

«Предприниматели перестанут быть подозреваемыми в уходе от налогов», — обосновал план правительственной коалиции в Палате депутатов министр финансов Збынек Станюра (ODS).

Однако система обрела сторонников в рядах предпринимателей и профсоюзов. Например, после отмены EET можно ожидать, что знаков «Оплата только наличными» станет больше, предупреждает президент Ассоциации торговли и туризма Томаш Пруза.

«Мы уже сегодня видим, что объявление об окончании EET ведет к развитию теневой экономики, в ресторанах появились таблички “Оплата только наличными”. Поставщики признаются, что на них оказывается давление, чтобы они доставляли товары в рестораны за наличный расчет и без счета-фактуры», — сказал Пруза в беседе с SZ Byznys.

Главный аргумент, что EET несет административную нагрузку, не соответствует действительности, считает ресторатор и член Чешского гастрономического института Любош Кастнер. «Речь идет о функционале кассовых систем, который уже является стандартом в нашей сфере. Мы не хотим работать с карандашом и бумагой. Мы воспринимаем отмену ЕЕТ как шаг назад. Эта система объективно способствовала повышению деловой этики и комфорта для гостя».

«Честные люди окажутся в невыгодном положении, а те, кто уклоняется от налоговых обязательств и платит работникам с рук, выиграют от того, что государство позволит им обойти правила», — считает Томаш Пруза.

«EET с самого начала была связана с излишними эмоциями, но это стандартный инструмент для правительства, чтобы контролировать сбор налогов и бизнес-среду», — говорит Филип Сайлер, ресторатор и генеральный директор Hopi Chef Tech Food.

«Мы считаем отмену ЕЕТ необоснованным, непонятным и некомпетентным политическим решением. Со стороны предпринимателей и государства были ненужные вложения, и этим шагом мы возвращаемся на много лет назад», — убежден Сайлер.

«В целом я поддерживаю сокращение любого администрирования со стороны государства. Для отелей из нашей группы Czech Inn Hotels отмена EET не имеет значения, потому что из-за нашего размера, независимо от штата, у нас есть собственные системы контроля доходов и тому подобное. Поэтому из нашего файла выпадет только один документ, который мы отправляли в налоговую, и это не будет иметь практически никаких последствий», — прокомментировал пятничное решение отельер и владелец одной из крупнейших чешских гостиничных сетей Ярослав Свобода.

В то время как политики нынешней правительственной коалиции полагают, что финансовые выгоды от содержания ЕЕТ для государства не являются однозначными и что это в первую очередь вопрос прогнозируемых государственных доходов, политики из движения ANO, для которых это был одним из важных программных пунктов, утверждают прямо противоположное. По их словам, государство получало от 12 до 14 млрд крон в год за счет более последовательного сбора налогов.

«Отмена EET — это чисто политический шаг без экономической логики», — заявила бывший министр финансов Алена Шиллерова в дебатах перед голосованием.

Система регистрации продаж начала действовать в Чехии в декабре 2016 года. По оценкам, платежи в теневой экономике могут превышать 170 млрд крон в год. Во время пандемии правительство приостановило это обязательство, отчетность по платежам в систему была добровольной.

Системы ЕЕТ, аналогичные чешской, действуют в общей сложности в 17 странах ЕС, но каждая страна настраивает систему по своему усмотрению. 

Источник: seznamzpravy.cz

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