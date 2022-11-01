Электричество и газ еще дешевле? Этого не будет, заявил премьер-министр Чехии

Более низких потолков цен на электроэнергию и газ больше не будет. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на чешском телевидении. По его словам, государство не может себе этого позволить.

«Нет, этого не может быть. Потолок устанавливается ответственно, после тщательного анализа того, что мы можем себе позволить», - отверг более низкий потолок цен на энергоносители премьер-министр.

В то же время он признал, что это не идеальная цена. «Это потолок, при котором правительство гарантирует, что вы не будете платить больше. Люди чувствуют не только высокие цены, но и неопределенность. Настоящим мы даем им гарантию, что они не будут платить больше», — сказал премьер-министр.

За электроэнергию теперь люди платят максимум 6 крон за кВтч без платы за распределение, за газ — 3 кроны за кВтч.

«Кризис продолжается. Мы не знаем, как долго продлится конфликт. Но мы должны избавиться от зависимости от российского газа и нефти», - также сказал премьер.

Фиала также заявил в программе, что попросит министра труда и социальных дел Мариана Юречку (KDU-ČSL) временно исполнять функции министра окружающей среды до конца года.

Источник: novinky.cz