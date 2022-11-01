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Электричество и газ еще дешевле? Этого не будет, заявил премьер-министр Чехии

Электричество и газ еще дешевле? Этого не будет, заявил премьер-министр Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
27 ноября
15:58
396
Более низких потолков цен на электроэнергию и газ больше не будет. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на чешском телевидении. По его словам, государство не может себе этого позволить.

Электричество и газ еще дешевле? Этого не будет, заявил премьер-министр Чехии

«Нет, этого не может быть. Потолок устанавливается ответственно, после тщательного анализа того, что мы можем себе позволить», - отверг более низкий потолок цен на энергоносители премьер-министр.

В то же время он признал, что это не идеальная цена. «Это потолок, при котором правительство гарантирует, что вы не будете платить больше. Люди чувствуют не только высокие цены, но и неопределенность. Настоящим мы даем им гарантию, что они не будут платить больше», — сказал премьер-министр.

За электроэнергию теперь люди платят максимум 6 крон за кВтч без платы за распределение, за газ — 3 кроны за кВтч.

«Кризис продолжается. Мы не знаем, как долго продлится конфликт. Но мы должны избавиться от зависимости от российского газа и нефти», - также сказал премьер.

Фиала также заявил в программе, что попросит министра труда и социальных дел Мариана Юречку (KDU-ČSL) временно исполнять функции министра окружающей среды до конца года. 

Источник: novinky.cz



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