Электричество и газ еще дешевле? Этого не будет, заявил премьер-министр Чехии

«Нет, этого не может быть. Потолок устанавливается ответственно, после тщательного анализа того, что мы можем себе позволить», - отверг более низкий потолок цен на энергоносители премьер-министр.
В то же время он признал, что это не идеальная цена. «Это потолок, при котором правительство гарантирует, что вы не будете платить больше. Люди чувствуют не только высокие цены, но и неопределенность. Настоящим мы даем им гарантию, что они не будут платить больше», — сказал премьер-министр.
За электроэнергию теперь люди платят максимум 6 крон за кВтч без платы за распределение, за газ — 3 кроны за кВтч.
«Кризис продолжается. Мы не знаем, как долго продлится конфликт. Но мы должны избавиться от зависимости от российского газа и нефти», - также сказал премьер.
Фиала также заявил в программе, что попросит министра труда и социальных дел Мариана Юречку (KDU-ČSL) временно исполнять функции министра окружающей среды до конца года.
Источник: novinky.cz