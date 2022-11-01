Поставщики энергии в Чехии стали рассылать новые прайс-листы. Не всем клиентам понятны цены

С января 2023 года вступает в силу потолок цен на энергоносители. Однако поставщики энергии рассылают прайс-листы, которые превышают ценовые ограничения. В результате клиенты задаются вопросом: какую же цену они будут платить в итоге?

Какая цена действует для клиентов?

На основании решения правительства определенная группа потребителей электроэнергии и газа будет платить предельные цены, даже если прейскурантная цена превышает 6 050 крон за МВтч электроэнергии и 3 025 крон за МВтч газа, включая НДС.

С 1 января этот потолок цен распространяется на все домохозяйства, малые и средние компании из числа розничных клиентов.

Почему клиенты получили лимитированные цены уже в ноябре?

Не было смысла рассчитывать авансы по обычным ценам, если с Нового года действует ценовой потолок. Однако тот факт, что с ноября поставщик выставил клиентам более низкие авансы, не означает, что потолок цен применяется с той же даты. Максимальная цена в размере 6,05 кроны за кВтч электроэнергии с НДС и 3,025 кроны за кВтч газа с НДС будет действовать только с 1 января 2023 года.

Почему расценки в прайс-листах выше ценового потолка?

Рассылаемые поставщиками расценки, которые часто вступают в силу одновременно с установлением предельных цен на энергию, всегда выше предельных цен. Например, Pražská energetika указывает в прейскуранте на следующий год суммы в размере 10 799 крон за МВтч, включая НДС за электроэнергию, и 5 263 кроны за МВтч газа. Тем не менее клиенты будут платить ограниченные цены. Обозначенные в прейскурантах цифры зависят от цен, по которым закупался продавец, с добавлением платы за распределение энергии и платежей поставщику.

Согласно текущим планам, потолок цен должен сохраняться до конца 2023 года. Если потребитель зафиксирует цену с одним из поставщиков более чем на год, возможно, что в 2024 году он будет платить за энергию столько, сколько указано в прайс-листе (если правительство не продлит потолок).

Кто возместит поставщикам разницу между закупочной и максимальной ценой?

Механизм компенсации за месяц до начала действия предельных цен еще не готов. Тем не менее клиенты уже выплачивают поставщикам ограниченные авансы. Поэтому многие компании опасаются заключать новые контракты и резко увеличили свои расценки, ожидая поступлений первых средств от государства.

Государство не будет возмещать поставщикам разницу между прейскурантной ценой и потолком. Оно планирует создать компенсационный механизм, которым поставщики не будут злоупотреблять, и продвигает методологию, которую можно было бы контролировать. Управление по регулированию энергетики будет следить за добросовестным использованием компенсации.

Что делать, если цены поставщика ниже ценового потолка?

В такой ситуации могут оказаться потребители, которые зафиксировали с поставщиком цену на электроэнергию или газ ниже установленного государством потолка. Они будут платить ее, пока контракт не истечет. Если их период фиксирования прекратится в течение 2023 года, новая договорная цена, вероятно, превысит потолок цен в 6 050 крон на электроэнергию и 3 025 крон на газ. Расценки в последних прайс-листах крупных поставщиков уже выше этих сумм.

На кого распространяется потолок цен на энергию?

Потолок цен на электричество и газ применим ко всем домохозяйствам. Также к нему могут получить доступ малые и средние предприятия, подключенные к низковольтной линии, чей годовой объем потребления газа не превышает 630 МВтч. Правительство решило, что для этих предприятий не будет нового верхнего предела потребления. Однако, если предприятия потребляют электроэнергию с более высоким уровнем напряжения или будут потреблять более 630 МВтч газа, для них будет установлен потолок в 80% от максимального годового потребления за последние пять лет.

Максимальная цена также распространяется на спортивные, культурные организации, государственных заказчиков, а также государственные, региональные или муниципальные предприятия. Однако к ним применим тот же критерий, что и к компаниям из числа крупных клиентов, то есть только 80% потребления по предельной цене. Напротив, для домохозяйств этого ограничения нет, что может привести к более высокому потреблению энергии в то время, когда ее необходимо экономить.

Источник: seznamzpravy.cz

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