Власти Чехии отрицают, что программы субсидирования семей провалились

Министерство труда и социальных дел (MPSV) не в состоянии оценить, как государственные и европейские субсидии помогают семьям. Оно отслеживает только количество семей, которым идут деньги, а не конкретную помощь. Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе Высшего контрольного управления (NKÚ), которое проверило распределение девяти миллиардов крон в период с 2018 по 2020 год. Министерство с выводами NKÚ не согласно.

Субсидии в миллиарды чешских крон предназначались для поддержки социально незащищенных семей — большая часть денег досталась родителям-одиночкам.

Аудиторы проверили несколько программ. 179 из 331 проектов для поддержки семей , т.е. более половины проектов с общей стоимостью 495 миллионов крон, не достигли поставленных целей.

Например, государство выделило больше всего денег, 8,6 млрд крон, в рамках оперативной программы занятости для 160 000 человек. Однако, по данным NKÚ, неясно, действительно ли они помогли, как изначально предполагалось. «Неясно, способствовали ли эти средства сокращению числа людей, которым грозит бедность или социальная изоляция», — заявили в управлении.

То же самое случилось и с субсидиями, которые должны были помочь предотвратить распад семьи и помочь оставить ребенка в семье вместо детдома. По данным NKÚ, министерство не ставило перед собой конкретных целей. «Поэтому и здесь невозможно проследить и оценить пользу, эффективность и результативность средств, потраченных из государственного бюджета», — заявила о результатах проверки пресс-секретарь NKÚ Хана Кадечкова.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и коммуникаций Якуб Аугуста сообщил, что министерство не согласно с результатами проверки. В пресс-релизе он заявил, что считает выводы NKÚ неверными, так как министерства есть цели, и они успешно их достигают: «Деятельность по поддержке семейной политики может быть самой разнообразной, благодаря чему могут быть поддержаны даже очень специфические проекты, например работа с агрессивным членом семьи. Они ориентированы на изменение положения семей, здесь важно соблюдать гибкость в области корректировки размера субсидий и предоставляемых услуг», — ответили в министерстве.

Инспекторы также проверили десять проектов на сумму 216 миллионов крон, которые должны были улучшить положение родителей, у которых есть дети до 15 лет, и родителей, подвергающихся риску социальной изоляции. Насчитывалось 2999 человек, 91% из которых составляли женщины. «Они обнаружили, что потраченные деньги способствовали улучшению ситуации в меньшей степени, чем предполагали сами получатели субсидий. И здесь долгосрочные эффекты поддержки являются лишь частичными или недоказуемыми», — сообщили в NKÚ. Кроме того, министерство допустило ошибки в администрировании проекта и не действовало в соответствии с Законом о финансовом контроле, говорится в сообщении NKÚ. «Недостатки, не влияющие на качество проектов и правомерность расходов, проявились только в шести из 331 проекта в проверенной выборке», — утверждают в министерстве.

Чехия по-прежнему является одним из государств ЕС, которые получают из бюджета ЕС больше денег, чем направляют. В 2020 году, по данным Еврокомиссии, Чехия выплатила в бюджет ЕС 2,27 млрд евро (55,7 млрд крон) и получила из него 5,5 млрд евро (135,1 млрд крон).

Источник: ceskenoviny.cz

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