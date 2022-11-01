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Уровень жизни в Чехии снизился — теперь этот показатель на уровне Словении

Уровень жизни в Чехии снизился — теперь этот показатель на уровне Словении

Партнер рубрики:
Kochy
28 ноября
19:14
451
Уровень жизни в Чехии снизился относительно среднего показателя по Европе в прошлом году. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности снизился на два процентных пункта — до 91% от среднего показателя по Европейскому Союзу. Таким образом, Чехия находится на уровне Словении. Например, Италия на три процентных пункта выше.

Уровень жизни в Чехии снизился — теперь этот показатель на уровне Словении

Чехия, с другой стороны, опережает Испанию (84%) или Португалию (74%) в этой статистике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 28 ноября в статистическом ежегоднике за 2022 год Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

В Болгарии самый низкий ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, где он достигает 55% от среднего показателя по ЕС. И наоборот, самый высокий уровень жизни в Люксембурге, где он равен 277% от среднего по ЕС. После Мальты Чехия является второй по уровню развития страной среди государств, вступивших в ЕС после 2000 года.

В прошлом году чешская экономика выросла на 3,3%. Таким образом, произошло восстановление после пандемического спада в 2020 году, когда экономика упала на 5,8% из-за карантина.

ЕС в целом показал еще более быстрый рост в среднем — ВВП вырос на 5,3%. Самым быстрорастущим из стран ЕС стала Ирландия, где ВВП увеличился на 13,5%. На противоположном полюсе статистики оказалась Германия, экономика которой также укрепилась, но лишь на 2,9%.

Внутри ЕС Чехия продолжает лидировать по безработице, которая была самой низкой шестой год подряд. Страна сохранила свое лидерство, несмотря на то, что в прошлом году безработица выросла на 0,2 процентных пункта, до 2,8%.

Польша занимала второе место по уровню безработицы в прошлом году — 3,4%. Самый высокий уровень безработицы был в Испании, где он достиг 14,8%. В среднем по Европе уровень безработицы в 2021 году составлял 7%.

Средняя инфляция в прошлом году в Чехии составила 3,3%, цены росли очень быстрыми темпами по сравнению с другими странами в ЕС. Самая высокая инфляция была в Польше и Венгрии, обе страны показали одинаковый уровень 5,2%. Наоборот, в Греции цены выросли на 0,6%, что делает рост цен самым медленным. Средний показатель по Европе составил 2,9%.

Статистический ежегодник на более чем 800 страницах содержит сводные данные по экономике, демографии и социальной сфере в Чехии за прошедший год. 

Источник: novinky.cz



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