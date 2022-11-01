Минтруд Чехии предложил увеличить минимальную заработную плату на 1100 крон — до 17 300 крон

​Минимальная заработная плата в Чехии может увеличиться на 1100 крон с января — с нынешних 16 200 до 17 300 крон до вычета налогов в месяц (то есть на 6,8%). Это следует из предложения, которое Министерство труда и социальных дел направило представителям профсоюзов и работодателей. Они должны прокомментировать предложение во вторник, 29 ноября.

«Минтруд предлагает увеличить на 1100 крон с 1 января минимальную заработную плату и первый уровень гарантированной заработной платы в отдельных профессиях, который идентичен минимальной заработной плате. Такое же повышение должно быть на восьмом, самом высоком уровне», — заявил председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

«Мы получили предложение Министерства внутренних дел и коммуникаций. Сейчас мы это анализируем», — подтвердил Мирослав Диро из Торгово-промышленной палаты. Предложение также поступило в Союз промышленности и транспорта Чехии.

В МВД не стали комментировать вопрос о том, как были получены суммы, заявив, что это еще часть переговоров. «Пока они не будут завершены, мы не можем дать конкретный комментарий по этой теме», — заявил официальный представитель министерства Якуб Аугуста. Предложение значительно ниже порога, требуемого профсоюзами.

Профсоюзы еще в начале лета потребовали увеличить минимальную заработную плату на 2000 крон — до 18 200 крон в этом году. Позже профсоюзы запросили ровно 20 тысяч крон с января 2023 года. Однако работодатели не согласились на это во время переговоров и вне их.

Однако сумма в 1100 крон значительно превышает предложение главы Минтруда Мариана Юречки от октября, когда он объявил об увеличении до 400 крон.

По словам вице-президента Союза промышленности и транспорта Яна Рафая, предложение является продолжением предыдущих переговоров в министерстве, и верхний уровень должен повыситься, чтобы установить определенный предел гарантированной заработной платы.

«Я неоднократно говорил работодателям и профсоюзам, что готов ускорить процесс повышения минимальной заработной платы. Но мы должны сделать это в той точке, где мы отделяем ее от гарантированного уровня заработной платы. Минимальная заработная плата может расти намного быстрее, гарантированная заработная плата в данный момент не может, потому что компании не смогут с этим справиться и начнут увольнять», — отметил недавно Юречка в интервью для Právo.

«Для нас это неприемлемо», — отреагировал глава профсоюзов.

Предприятия приветствуют инициативу Юречка. «Мы приветствуем предложение разделить институты минимальной и так называемой гарантированной заработной платы. В долгосрочной перспективе мы стремимся отменить гарантированную заработную плату в частном секторе», — сказал Мирослав Диро, добавив, что гарантированная заработная плата де-факто является уникальной в Европе. «Государство произвольно делит неполный перечень профессий на восемь групп и планирует цены для работодателей», — добавил он.

Источник: novinky.cz