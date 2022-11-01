Из-за дороговизны жители Чехии жертвуют меньше денег на благотворительность

Инфляция и цены на энергоносители в Чехии влияют на способность людей оказывать финансовую помощь нуждающимся. Почти половина чехов вносят вклад в благотворительность на прежнем уровне, но 15% признают, что им приходится ограничивать финансовую помощь.

Это данные опроса Instant Research/IPSOS для Provident Financial и проекта Invisible, в котором описываются трудности малообеспеченных групп населения.

Меньше всего изменилось поведение спонсоров в Оломоуцком и Злинском краях, где 55 и 59% соответственно по-прежнему помогают в том же объеме.

Подавляющее большинство чехов привыкли помогать: три четверти из них это делают или хотели бы делать. Только 25% признаются, что совсем не участвуют в благотворительности. Уровень образования оказывает большое влияние на готовность чехов помогать другим материально.

С повышением уровня образования растет и готовность людей помогать. 42% студентов вносят свой вклад в различные сборы средств, что почти вдвое превышает средний показатель. Представители самого молодого поколения в три раза чаще, чем другие, занимаются волонтерской деятельностью, а также помогают окружающим их людям добрыми делами. Они занимаются этим на 43% активнее, чем население в целом.

Источник: novinky.cz

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