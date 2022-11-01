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Президент Чехии подписал закон о налоге на сверхприбыль и увеличении лимита для регистрации НДС

Президент Чехии подписал закон о налоге на сверхприбыль и увеличении лимита для регистрации НДС

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Kochy
29 ноября
20:04
218
Энергетические, нефтяные, горнодобывающие компании и банки со следующего года будут облагаться налогом на сверхприбыль. Лимит для регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость будет увеличен с 1 млн до 2 млн крон, также будет увеличен лимит для использования единого (фиксированного) налога для предпринимателей.

Президент Чехии подписал закон о налоге на сверхприбыль и увеличении лимита для регистрации НДС

Так называемый налоговый пакет был подписан президентом Чехии Милошем Земаном 29 ноября.

Налоговый пакет содержит ряд других изменений. Помимо увеличения лимита регистрации плательщиков НДС и лимита для единой ставки налога, он также вводит три новых диапазона единой ставки налога. Сейчас предприниматели с доходом до 1 млн крон могут платить единый налог в размере 6 208 крон в месяц. Эта сумма включает в себя взносы на медицинское и социальное страхование и налог на прибыль в размере 100 крон в месяц. С 1 января 2023 года те, чей доход составляет от 1 млн до 2 млн крон, будут платить единый налог 16 000 крон или 26 000 крон в месяц в зависимости от ставки расходов и точной суммы дохода.

Доход от налога на сверхприбыль предназначен для покрытия чрезвычайных расходов, которые понесет государство в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Энергетические, нефтяные, горнодобывающие компании и банки со следующего года будут платить его до 2025 года. Ставка налога составит 60%.

Доход от налога будет исключительным доходом государственного бюджета, и государство не будет делиться им с регионами и муниципалитетами. Правительство ожидает, что в следующем году за счет налога в государственный бюджет поступит около 45 млрд крон.

Источник: irozhlas.cz

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