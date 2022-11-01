Президент Чехии подписал закон о налоге на сверхприбыль и увеличении лимита для регистрации НДС

Энергетические, нефтяные, горнодобывающие компании и банки со следующего года будут облагаться налогом на сверхприбыль. Лимит для регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость будет увеличен с 1 млн до 2 млн крон, также будет увеличен лимит для использования единого (фиксированного) налога для предпринимателей.

Так называемый налоговый пакет был подписан президентом Чехии Милошем Земаном 29 ноября.

Налоговый пакет содержит ряд других изменений. Помимо увеличения лимита регистрации плательщиков НДС и лимита для единой ставки налога, он также вводит три новых диапазона единой ставки налога. Сейчас предприниматели с доходом до 1 млн крон могут платить единый налог в размере 6 208 крон в месяц. Эта сумма включает в себя взносы на медицинское и социальное страхование и налог на прибыль в размере 100 крон в месяц. С 1 января 2023 года те, чей доход составляет от 1 млн до 2 млн крон, будут платить единый налог 16 000 крон или 26 000 крон в месяц в зависимости от ставки расходов и точной суммы дохода.

Доход от налога на сверхприбыль предназначен для покрытия чрезвычайных расходов, которые понесет государство в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Энергетические, нефтяные, горнодобывающие компании и банки со следующего года будут платить его до 2025 года. Ставка налога составит 60%.

Доход от налога будет исключительным доходом государственного бюджета, и государство не будет делиться им с регионами и муниципалитетами. Правительство ожидает, что в следующем году за счет налога в государственный бюджет поступит около 45 млрд крон.

Источник: irozhlas.cz

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