Президент Чехии подписал закон о налоге на сверхприбыль и увеличении лимита для регистрации НДС

Так называемый налоговый пакет был подписан президентом Чехии Милошем Земаном 29 ноября.
Налоговый пакет содержит ряд других изменений. Помимо увеличения лимита регистрации плательщиков НДС и лимита для единой ставки налога, он также вводит три новых диапазона единой ставки налога. Сейчас предприниматели с доходом до 1 млн крон могут платить единый налог в размере 6 208 крон в месяц. Эта сумма включает в себя взносы на медицинское и социальное страхование и налог на прибыль в размере 100 крон в месяц. С 1 января 2023 года те, чей доход составляет от 1 млн до 2 млн крон, будут платить единый налог 16 000 крон или 26 000 крон в месяц в зависимости от ставки расходов и точной суммы дохода.
Доход от налога на сверхприбыль предназначен для покрытия чрезвычайных расходов, которые понесет государство в связи с установлением максимальных цен на энергоносители. Энергетические, нефтяные, горнодобывающие компании и банки со следующего года будут платить его до 2025 года. Ставка налога составит 60%.
Доход от налога будет исключительным доходом государственного бюджета, и государство не будет делиться им с регионами и муниципалитетами. Правительство ожидает, что в следующем году за счет налога в государственный бюджет поступит около 45 млрд крон.
Источник: irozhlas.cz
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