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Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии — каждый получит 60 000 крон

Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии — каждый получит 60 000 крон

Партнер рубрики:
Kochy
30 ноября
19:12
171
Полугосударственная энергетическая компания ČEZ выплатит бонус в размере 60 000 крон всем своим сотрудникам в дополнение к двум зарплатам. Этим работодатель компенсирует персоналу текущую высокую инфляцию.

Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии — каждый получит 60 000 крон

В группе ČEZ состоялись коллективные переговоры с профсоюзами, в результате работникам будет выплачено единовременное вознаграждение в размере 60 тысяч крон. Премия будет оплачен компанией в связи с быстрым ростом инфляции в этом году. Работники получат сумму эту сумму вместе с заработной платой за ноябрь и январь, то есть 30 000 крон каждый месяц.

«Это результат долгих и трудных переговоров с профсоюзами, которые отразили обязательство компании в коллективном договоре покрывать расходы, связанные с инфляцией для сотрудников, которая была исключительно высокой в ​​этом году», — сказал пресс-секретарь компании Роман Газдик. Информацию, помимо пресс-секретаря, также подтвердили профсоюзные деятели организаций-членов компании.

Ева Ганакова, член наблюдательного совета ČEZ, не захотела комментировать распределение вознаграждения.

ČEZ — крупнейшая энергетическая компания страны. Его мажоритарным акционером является государство, которому через Министерство финансов принадлежит примерно 70% акций. В настоящее время в компании работает около 28 000 человек.

Чистая прибыль группы ČEZ за три квартала этого года выросла до 52,3 млрд крон с 6,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Компания ожидает прибыль в размере от 65 до 75 миллиардов крон за весь год. Однако, по мнению миноритарных акционеров, новый налог на сверхприбыль, нанесет предприятию ущерб.

За первые девять месяцев этого года операционная прибыль группы ČEZ до амортизации (EBITDA) составила 89,3 миллиарда крон. По данным компании, рост в этом году по сравнению с прошлым годом на 88% был обусловлен колоссальным ростом цен на сырье на оптовых рынках, рекордной прибылью от торговли товарами на внешних рынках и высокой эксплуатационной надежностью электростанций.

Источник: seznamzpravy.cz

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