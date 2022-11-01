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Полиция обвинила бездомного в умышленном поджоге завода в Млада-Болеславе — ущерб превысил 3 млрд крон

Полиция обвинила бездомного в умышленном поджоге завода в Млада-Болеславе — ущерб превысил 3 млрд крон

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Kochy
01 декабря
09:39
594
Ущерб от январского пожара в цехах компании в Млада-Болеславе, которая была поставщиком деталей дверей для местного автопроизводителя, увеличился с 1 млрд до почти 3 млрд крон. Пожар полностью уничтожил компанию и вывел ее из бизнеса, что также привело к ограничению производства автомобилей. Полиция Среднечешского края объявила, что виновный в пожаре находится под стражей. Речь идет о бездомном, который, по данным полиции, устроил пожар умышленно.

Полиция обвинила бездомного в умышленном поджоге завода в Млада-Болеславе — ущерб превысил 3 млрд крон

«На основании заключения следователя и других следственных действий, которые проводились параллельно, мы недавно предъявили обвинение конкретному лицу, а именно 35-летнему мужчине, в совершении общественно опасного преступления. Мужчину подозревают в поджоге места, где долгое время хранились деревянные поддоны. Здесь возник пожар, потом пламя перекинулось на соседний производственно-складской цех и полностью его уничтожило», — сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Преднамеренное разжигание огня могло указывать на возможное мошенничество со страховкой, но в данном случае это было не так. По данным полиции, обвиняемый не имеет отношения к компании. «Это не был сотрудник компании, он не имел никакого отношения к ней, он бездомный», — сказала Суханкова. Умысел был подтвержден только на основании экспертных заключений пожарных.

Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за создание общественной опасности и нанесение огромного ущерба.

Пожар произошел в компании возле главного вокзала Млада-Болеслава в субботу, 29 января 2022 года, после 20:00. При сильном ветре пожарным долго не удавалось погасить пламя. Огонь быстро перекинулся со сложенных друг на друга поддонов на другие цеха, в которых размещались пластиковые детали для автомобилей и станки для их производства.

Источник: novinky.cz

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