Кто самые крупные налогоплательщики Чехии? Они перечислили в бюджет 45 млрд крон

В прошлом году 144 компании в Чехии заплатили подоходный налог на сумму свыше 100 млн крон, причем 8 из них перечислили более миллиарда. В общей сложности эти компании заплатили в бюджет около 43 млрд крон, следует из анализа Dun & Bradstreet, которым располагает ЧТК.

Треть компаний, которые заплатили более 100 млн крон подоходного налога, имеют чешского владельца. Нидерланды занимают второе место по представительству среди владельцев самых прибыльных компаний в Чехии, они контролируют 17% таких предприятий. 9% компаний контролируются немецким и австрийским капиталом.

Самый высокий налог уплатила в прошлом году компания Škoda Auto — 4,9 млрд крон. Другой производитель автомобилей, Hyundai, заплатил 2,1 млрд крон налогов. Компании ČEZ, T-Mobile, поставщик арендного жилья Heimstaden Czech, ČEZ, Avast и Plzeňský Prazdroj также заплатили более 1 млрд крон.

«В группе из 144 компаний, которые платят подоходный налог в самом высоком диапазоне, то есть более 100 млн крон, есть 9 компаний, чья деятельность связана с электричеством. Их совокупный налог достиг 6,3 млрд крон. Тем не менее их совокупный налог ниже, чем у производителей автомобилей, — 7 млрд крон. Коммерческие компании вместе заплатили 4,6 млрд крон, а игорные компании — 1,3 млрд», — сказала аналитик Dun & Bradstreet Петра Штепанова.

Анализ Dun & Bradstreet был основан на данных всех акционерных обществ и компаний с ограниченной ответственностью, опубликовавших свою финансовую отчетность.

Источник: ceskenoviny.cz