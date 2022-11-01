Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия

​Сенат Чехии 1 декабря утвердил закон о национальных санкциях против иностранных компаний и частных лиц — иностранцев, совершающих серьезные противоправные действия. Государство сможет, например, запретить им въезд или пребывание на своей территории или заморозить их активы. Норма, которая связана с агрессией России против Украины, позволит также ввести ограничения в отношении организаций и режимов, нарушающих права человека или использующих террористические методы и кибератаки.

Закон, который поддержали 53 из 65 присутствующих сенаторов, должен подписать президент. Только сенатор Яна Звиртек Гамплова раскритиковала норму. По ее словам, закон неоднозначен. Однако она не голосовала против поправки, как и 11 других сенаторов, а воздержалась при голосовании.

Согласно проекту, решение о включении в санкционный список примет правительство по предложению МИД. Возражения против включения следует направлять в то же министерство, решение по ним вновь примет кабинет министров. Люди, находящиеся в санкционном списке, также смогут защищать себя в суде первой инстанции — в муниципальном суде в Праге. Закон позволит применять санкции, отличные от тех, которые перечислены в санкционном списке ЕС.

По рекомендации конституционно-правового комитета Палата депутатов сократила на треть — до 30 дней — срок, который будет у правительства для рассмотрения решения о включении в санкционный список.

Кабинет Петра Фиалы в программном заявлении предполагал принять к концу следующего года так называемый закон Магнитского для усиления защиты прав человека. Подготовку проекта ускорило вторжение России в Украину. Среди стран ЕС аналогичные законы есть во Франции, Нидерландах, Латвии и Эстонии. Закон определяет условия регистрации субъектов в национальном санкционном списке и порядок подготовки предложений о включении субъектов в санкционный список ЕС по инициативе Чехии.

Закон, названный в честь российского юриста Сергея Магнитского, был подписан в декабре 2012 года тогдашним президентом США Бараком Обамой. Соединенные Штаты запретили въезд в страну и приказали заморозить учетные записи людей, которые, по мнению США, были причастны к нарушениям прав человека и, возможно, к необъяснимой смерти Магнитского в московском следственном изоляторе. Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов вскоре после того, как обвинил российскую полицию и сотрудников органов юстиции в растрате.

Магнитский был нанят в России британо-американским финансистом Биллом Браудером, который в июле 2013 года был заочно приговорен московским судом к девяти годам за уклонение от уплаты налогов. Браудер утверждал, что стал жертвой коррупционного заговора. После смерти Магнитского он добился принятия закона в США.

Источник: ceskenoviny.cz