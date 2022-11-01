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Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия

Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия

Партнер рубрики:
Kochy
01 декабря
13:32
293
​Сенат Чехии 1 декабря утвердил закон о национальных санкциях против иностранных компаний и частных лиц — иностранцев, совершающих серьезные противоправные действия. Государство сможет, например, запретить им въезд или пребывание на своей территории или заморозить их активы. Норма, которая связана с агрессией России против Украины, позволит также ввести ограничения в отношении организаций и режимов, нарушающих права человека или использующих террористические методы и кибератаки.

Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия

Закон, который поддержали 53 из 65 присутствующих сенаторов, должен подписать президент. Только сенатор Яна Звиртек Гамплова раскритиковала норму. По ее словам, закон неоднозначен. Однако она не голосовала против поправки, как и 11 других сенаторов, а воздержалась при голосовании.

Согласно проекту, решение о включении в санкционный список примет правительство по предложению МИД. Возражения против включения следует направлять в то же министерство, решение по ним вновь примет кабинет министров. Люди, находящиеся в санкционном списке, также смогут защищать себя в суде первой инстанции — в муниципальном суде в Праге. Закон позволит применять санкции, отличные от тех, которые перечислены в санкционном списке ЕС.

По рекомендации конституционно-правового комитета Палата депутатов сократила на треть — до 30 дней — срок, который будет у правительства для рассмотрения решения о включении в санкционный список. 

Кабинет Петра Фиалы в программном заявлении предполагал принять к концу следующего года так называемый закон Магнитского для усиления защиты прав человека. Подготовку проекта ускорило вторжение России в Украину. Среди стран ЕС аналогичные законы есть во Франции, Нидерландах, Латвии и Эстонии. Закон определяет условия регистрации субъектов в национальном санкционном списке и порядок подготовки предложений о включении субъектов в санкционный список ЕС по инициативе Чехии. 

Закон, названный в честь российского юриста Сергея Магнитского, был подписан в декабре 2012 года тогдашним президентом США Бараком Обамой. Соединенные Штаты запретили въезд в страну и приказали заморозить учетные записи людей, которые, по мнению США, были причастны к нарушениям прав человека и, возможно, к необъяснимой смерти Магнитского в московском следственном изоляторе. Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов вскоре после того, как обвинил российскую полицию и сотрудников органов юстиции в растрате.

Магнитский был нанят в России британо-американским финансистом Биллом Браудером, который в июле 2013 года был заочно приговорен московским судом к девяти годам за уклонение от уплаты налогов. Браудер утверждал, что стал жертвой коррупционного заговора. После смерти Магнитского он добился принятия закона в США.

Источник: ceskenoviny.cz



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