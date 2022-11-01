Украинское консульство в Брно и близлежащий детский сад эвакуировали из-за подозрительной посылки

​Украинское консульство в Брно эвакуировали из-за подозрительного предмета. Шесть сотрудников были вынуждены покинуть здание. На месте работает полиция.

Информация об эвакуации в консульстве Украины в Брно появилась вскоре после сообщений о подозрительных посылках, поступивших украинским представительствам за границей.

«Подозрительная посылка, похожая на те, которые были перехвачены в Испании, поступила в консульство Украины в Брно. Мы проверяем посылку с помощью рентгена. Вместе с пожарными мы эвакуировали здание и прилегающую территорию, в том числе детский сад», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В то же время полиция попросила сотрудников консульств в Чехии и коммерческих компаний, производящих оружейные материалы, быть предельно внимательными при проверке входящей почты и в случае возникновения сомнений звонить по номеру 158.

В среду, 30 ноября, в посольство Украины в Мадриде прибыла посылка с бомбой, в результате чего один сотрудник получил легкие ранения. Мадридский суд, который занимается тяжкими преступлениями, заявил, что предварительно расследует взрыв в посольстве как теракт.

Источник: novinky.cz

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